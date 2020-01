Planet Smart City chiama nuovi soci: il capitale sale a 100 milioni

La società è impegnata nello sviluppo di progetti di social housing di qualità in tutto il mondo, dal Brasile a Milano – Le nuove risorse serviranno a finanziare il piano di sviluppo al 2023

Planet Smart City, società impegnata a livello globale nello smart social housing, ha completato una nuova fase della raccolta di capitale portando a 100 milioni di euro la dotazione complessiva della società. L’obiettivo strategico è focalizzato sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle comunità attraverso infrastrutture, pianificazione urbana, progetti sostenibili e soluzioni tecnologicamente innovative. “Nei quartieri progettati da Planet Smart City – spiega la stessa società – la vita in comunità è promossa e facilitata attraverso la Planet App che permette di gestire le soluzioni intelligenti disponibili e realizzare i programmi d’innovazione sociale che si svolgono in spazi condivisi gestiti da professionisti esperti, come i community manager”.

Le risorse raccolte attraverso l’aumento di capitale saranno impiegate per finanziare il piano di sviluppo che prevede, entro il 2023, la realizzazione nel mondo di 30 progetti di edilizia residenziale affordable (a prezzi accessibili) su larga scala. Otto progetti saranno avviati entro il 2020. Una quota sarà inoltre destinata alla ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate e alla creazione di nuovi servizi per le comunità di residenti.

Stefano Buono, Presidente di Planet Smart City, ha dichiarato: “È entusiasmante constatare ogni giorno che la nostra missione di creare abitazioni sociali di qualità superiore si sta realizzando e stiamo realmente creando un impatto positivo sulla vita di coloro che già vivono nelle nostre comunità. Quest’ultima raccolta di capitale e il continuo sostegno al nostro progetto imprenditoriale da parte di un così ampio gruppo d’investitori, ci confortano nel proseguire il nostro ambizioso piano di migliorare un giorno la vita di milioni di persone su scala globale”.

“L’interesse manifestato dai nuovi investitori e la conferma della fiducia di chi aveva partecipato ai round precedenti testimoniano la validità del nostro progetto”, ha aggiunto Giovanni Savio, Co-Founder e CEO globale di Planet Smart City. “La forte crescita della domanda sta generando opportunità di sviluppo dello smart social housing in molte aree geografiche. Planet Smart City ha già individuato i Paesi e i progetti sui quali puntare: la raccolta di capitale ci permetterà di accelerarne la realizzazione”.

Planet Smart City sta realizzando in Brasile i primi due progetti al mondo di smart social housing: Smart City Laguna, a São Gonçalo do Amarante, nello Stato del Ceará, che darà una casa a 25.000 persone. Nell’area metropolitana di Natal, nello Stato del Rio Grande do Norte, sono iniziati, nel maggio scorso, i lavori di Smart City Natal che darà una casa a 15.000 persone. Sempre in Brasile è stata definita una partnership con InLoop, società brasiliana specializzata nel realizzare progetti nell’ambito del programma governativo “Minha Casa Minha Vida”. Obiettivo: costruire oltre 2.250 appartamenti smart, di alta qualità e a prezzi accessibili a San Paolo.

In Italia, Planet Smart City sta lavorando in collaborazione con Palladium Group, società internazionale attiva nel settore del Real Estate, Planet Smat City ha realizzato Quartiere Giardino “Vivere smart” di Cesano Boscone, primo intervento in Brownfield in Italia, realizzato trasformando un’area esistente nella periferia di Milano in un ecosistema urbano smart.

Sempre a Milano, Planet Smart City è tra gli advisor di REDO, nuovo smart district per il social housing, sviluppato nell’area di Rogoredo-Santa Giulia da Investire SGR con il supporto di Fondazione Housing Sociale, promossa da Fondazione Cariplo.

È inoltre parte del gruppo di lavoro guidato da Fondo Immobiliare Lombardia che, con il progetto INNESTO, si è aggiudicato il bando per la rigenerazione dell’area Scalo Greco – Breda a Milano ed è tra gli advisor di SeiMilano, progetto di rigenerazione urbana nella zona sud ovest di Milano. Il progetto, sviluppato da Borio Mangiarotti Spa in partnership con il fondo statunitense Värde Partners, prevede la realizzazione di abitazioni, uffici e spazi commerciali in un parco urbano di oltre 16 ettari.

In linea con la strategia di crescita che prevede di operare in aree geografiche con deficit abitativi, Planet Smart City ha in programma di espandere il suo business in India nel corso del 2020.