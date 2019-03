Pirelli, tre eventi per Milano Digital Week 2019

Un incontro sulla sua visione della Smart Mobility e sulle innovazioni di prodotto, una sessione di Design Thinking per lavorare alla mobilità del futuro e una experience di uno dei progetti nel mondo delle bici elettriche di alta gamma

Pirelli parteciperà alla Milano Digital Week 2019 con tre eventi legati alla Smart City: un incontro sulla sua visione della Smart Mobility e sulle innovazioni di prodotto, una sessione di Design Thinking per lavorare alla mobilità del futuro e una experience di uno dei progetti nel mondo delle bici elettriche di alta gamma, Cycl-e Around, per scoprire il passato e il presente del quartiere Bicocca in sella a delle e-bike. Il tutto avverrà nella giornata di giovedì 14 marzo.

L’incontro “Pirelli: Smart City, Smart Citizens, Smart Products”, della durata di un’ora e mezzo circa, si terrà presso la Fondazione Pirelli con inizio alle 10. La sessione di Design Thinking “Driving your smart city” si terrà sempre in Fondazione Pirelli dalle ore 14 alle 17. Per l’experience Cycl-e Around “Bicocca by e-bike” sono previsti due turni della durata di un’ora e mezza, dalle 14.30 dalle 16.