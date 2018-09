Pirelli: “Su Figline mantenuti tutti gli impegni”

Pirelli interviene sulle polemiche relative alla cessione di Bekaert ribadendo di aver mantenuto tutti gli impegni occupazionali e commerciali concordati per il sito di Figline Valdarno

Pirelli, diversamente da quanto riportato da diversi organi d’informazione, precisa di non aver avuto nessun contatto venerdì mattina con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. La società degli pneumatici ricorda inoltre, attraverso una nota, che “in occasione della cessione a Bekaert delle attività steelcord, ottenne dall’acquirente garanzie speciali per la fabbrica di Figline: oltre 40 mesi di stabilità occupazionale, più di quanto auspicato dalle stesse istituzioni. Tutte le parti coinvolte diedero atto del fatto che era stato raggiunto un ottimo accordo per la tutela dell’occupazione”.

Pirelli sottolinea dunque di aver mantenuto tutti gli impegni presi, anche sul fronte commerciale, andando perfino oltre gli accordi sottoscritti all’epoca della cessione. “Come recentemente ricordato, infatti, nel corso degli anni la società ha incrementato i volumi acquistati complessivamente da Bekaert, e quindi anche dal sito di Figline, con prezzi mai inferiori a quelli di mercato e con un aumento per Bekaert del valore della commessa. Nel rispetto dell’autonomia delle parti coinvolte, sulla quale non può influire in alcun modo, Pirelli auspica che queste ultime possano trovare un’intesa quanto prima”, conclude la nota.