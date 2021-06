Pirelli: Giorgio Luca Bruno nominato deputy-ceo

L’assemblea dei soci ha approvato bilancio e dividendo – Confermato a 15 il numero dei componenti del cda

L’assemblea dei soci di Pirelli, riunitasi in sede ordinaria, ha dato il via libera al bilancio 2020, chiuso con un utile della capogruppo di 44 milioni di euro, e al dividendo sugli utili dello scorso anno pari a 0,08 euro per azione, per un monte dividendi di 80 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 21 giugno 2021 con record date fissato per il 22 giugno.

Presente all’assemblea, secondo quanto comunicato dalla società, l’84,39% del capitale avente diritto di voto. I soci hanno confermato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, che dunque rimane di 15 membri, e su proposta dello stesso board hanno nominato Giorgio Luca Bruno quale nuovo consigliere di amministrazione.

Al termine dell’assemblea, si è riunito il cda di Pirelli che, in linea con quanto anticipato al mercato e verificato il possesso in capo al nuovo consigliere dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico, ha nominato Giorgio Luca Bruno deputy-ceo. Il manager si occuperà della gestione operativa di Pirelli, da esercitarsi in forma vicaria, e riporterà direttamente al vicepresidente esecutivo e ceo, Marco Tronchetti Provera, con il conseguente superamento della direzione generale co-ceo, la cui responsabilità era stata affidata ad interim a Tronchetti Provera a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con Angelos Papadimitriou.

L’assise ha nominato per gli esercizi 2021-2022-2023 il collegio sindacale che risulta così composto: Riccardo Foglia Taverna, nominato presidente, Alberto Villani, Teresa Cristiana Naddeo, Antonella Carù e Francesca Meneghel quali sindaci effettivi.