Pirelli, Giorgio Bruno affiancherà Tronchetti da giugno

All’assemblea di metà giugno il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, proporrà la nomina di Giorgio Bruno come Deputy-Ceo in vista di un futuro percorso di successione alla testa del colosso degli pneumatici

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, avrà tra qualche mese un Deputy-CEO che agirà al suo fianco: si tratta di Giorgio Bruno, la cui nomina verrà proposta dallo stesso Tronchetti all’assemblea degli azionisti in programma il 15 giugno. L’operazione è stata condivisa con il presidente Ning Gaoning e servirà a rinforzare l’azione del management in vista del nuovo piano industriale che verrà presentato il 31 marzo.

La nomina di Bruno, spiega una nota, viene anche fatta “in considerazione di un futuro percorso di successione, in linea con la procedura già adottata dalla società, che prevede (…) la valorizzazione del management interno”. Informato di tale proposta, il Consigliere Angelos Papadimitriou, la cui conferma era prevista all’ordine del giorno dell’assemblea di oggi, ha comunicato di ritirare la propria candidatura alla carica di Consigliere, al fine di consentire l’attuazione di quanto sopra proposto.

Fino a metà giugno Giorgio Bruno continuerà a supportare le attività industriali di Prometeon Tryre Group, di cui oggi è Amministratore Delegato. A seguito dell’assunzione della carica di Deputy-CEO da parte di Giorgio Luca Bruno, l’assetto macroorganizzativo di Pirelli prevede che all’Executive Vice Chairman e CEO, al quale spetterà l’indirizzo strategico e industriale, continueranno a fare capo Strategic Planning & Controlling; Investor Relations, Competitive, Business Insight and Micromobility Solutions; Communication and Brand Image; Institutional Affairs and Culture; Corporate Affairs, Compliance, Audit and Company Secretary.

Al Deputy-CEO saranno attribuite tutte le necessarie leve esecutive, oltre alle aree di staff non direttamente a riporto dell’Executive Vice Chairman e CEO, e riporterà il Direttore Generale Operations, Andrea Casaluci, al quale continueranno a fare capo tutte le linee di business e le regions.