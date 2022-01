Pirelli festeggia i suoi 150 anni al Piccolo Teatro: tanti eventi, monete e podcast

Via agli eventi per festeggiare l’anniversario del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera nato a Milano il 28 gennaio 1872 – Teatro, spot, graphic novel, monete, francobollo, podcast e molto altro ancora

Un countdown mondiale, uno spettacolo teatrale, una campagna pubblicitaria, una graphic novel, tre monete celebrative, un francobollo, un numero speciale della rivista World, un sito dedicato e i podcast Pattern. Sono le iniziative messe in campo da Pirelli per festeggiare i suoi 150 anni, un viaggio nella storia della società pioniera nel settore della gomma, iniziata il 28 gennaio 1872 e che si intreccia con quella di una famiglia, di una città e di un paese.

A dare il via ai festeggiamenti sono stati il countdown mondiale (da Rio De Janeiro a Shangai, da New York a Milano) e tre eventi sportivi, avvenuti il fine settimana scorso. Il logo creato per i 150 anni, svelato a novembre in occasione del Calendario Pirelli scattato da Bryan Adams, è stato il grande protagonista al Rally di Montecarlo, dove ha decorato la livrea della vettura che ha compiuto il giro inaugurale del circuito, sulle piste e sui pettorali della Coppa del mondo di sci a Cortina e a San Siro nella partita Inter-Venezia. E nell’arco dell’anno continuerà a essere celebrato nelle sponsorizzazioni Pirelli.

Mentre il palco del Piccolo Teatro di Milano ha riunito testimonianze, immagini e video del passato e del presente alternate dalle voci degli attori, che hanno ripercorso le tappe dell’azienda insieme a Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Alberto Pirelli e Marco Tronchetti Provera.

Al 150° compleanno è dedicata un’edizione speciale di “World”, il magazine aziendale che dal 1994 raccoglie l’eredità della Rivista Pirelli pubblicata dal 1948 al 1972. Il numero propone 26 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, scelte per la loro capacità di raccontare Pirelli. Ogni parola, grazie al contributo di illustratori, autori, saggisti e romanzieri, è esplorata con un’originale chiave di lettura.

Spot pubblicitario, sito tridimensionale e graphic novel

Per festeggiare la sua fondazione, Pirelli ha anche lanciato una nuova campagna pubblicitaria trasmessa in prima serata sulle principali emittenti televisive italiane e sui social media che reinterpreta in chiave attuale lo storico payoff “Power is nothing without control” invitando a riflettere, su due concetti complementari e contrapposti: potere e controllo in un mondo sempre più tecnologico.

Per un racconto digitale dei 150 anni è stato realizzato un innovativo sito web – www.pirelli.com/150anni – che permette un viaggio virtuale e navigabile in 3D in quattro stanze virtuali dedicate a “Prodotto e Ricerca & Sviluppo”, “Sostenibilità”, “Sport”, “Arte & Cultura”. Ideato e prodotto in partnership con Publicis Sapient, “House of Pirelli“ usa i codici immersivi tipici del gaming.

Per ripercorrere la sua storia Pirelli ha rieditato in una versione ridotta, ma aggiornata, la sua graphic novel. Il progetto è stato realizzato attingendo al materiale custodito nell’archivio della Fondazione Pirelli e all’attenta ricostruzione storica fatta dal professor Carlo Bellavite Pellegrini nel suo libro “Pirelli. Innovazione e passione”, edito da Il Mulino, anch’esso in una nuova edizione. In appena nove minuti, la versione ridotta ripercorre la storia di Pirelli dalla fondazione, a oggi, toccandone le tappe più significative.

Monete e Podcast

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato la nuova Collezione Numismatica, che vedrà nella Serie “Eccellenze Italiane” del suo catalogo anche un trittico di monete celebrative in oro e argento dedicate al gruppo. Con data 28 gennaio 2022 è stato inoltre emesso un francobollo sempre dedicato a Pirelli appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

E ancora, una serie di Podcast che ripercorrono le sfide di alcuni personaggi che nell’arco della loro vita hanno avuto a che fare con Pirelli. La serie si intitola “Patterns”, perché sono personaggi che hanno lasciato una traccia nei settori in cui hanno operato, diventando simboli a livello mondiale. Come l’atleta Carl Lewis, che per Pirelli ha interpretato la campagna “Power is nothing without control”, Ronaldo, la ballerina Misty Copeland e Sophia Loren, entrambe protagoniste del Calendario Pirelli. Ma il fotografo Steve McCurry e i piloti Troy Bayliss o Tony Cairoli.

Le altre iniziative

Poi ci sono una serie di iniziative che vedranno come primi protagonisti i 12 Paesi in cui Pirelli ha una presenza industriale. Progetti ed eventi che alimenteranno il racconto per l’intero 2022 attraverso sponsorizzazioni sportive (a cominciare dal mondo della Formula 1), appuntamenti istituzionali, eventi culturali e lanci di nuovi prodotti.

In primavera ci sarà la pubblicazione, a cura della Fondazione Pirelli, del libro “Una storia al futuro. Pirelli, 150 anni di industria, innovazione, cultura”. Edito da Marsilio in italiano e inglese, il libro raccoglierà i contributi di rappresentanti delle istituzioni, di grandi autori internazionali e italiani e di protagonisti del mondo della ricerca, dell’arte e della cultura, come Renzo Piano e Salvatore Accardo