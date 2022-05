Pirelli apre a Bari un nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali

Il progetto prevede 50 assunzioni al 2025 e un investimento di 9 milioni al 2024, di cui una parte potrà essere finanziata dalla Puglia in base ai progetti che Pirelli realizzerà

Pirelli investe sulla Puglia e apre “Digital Solutions Center”, un nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali. Sono previste 50 nuove assunzioni entro il 2025 fra neolaureati e manager specializzati nello sviluppo di software, in particolare in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning e smart manufacturing.

Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, “Siamo orgogliosi di presentare la nuova sede di Pirelli a Bari, nel cuore del Sud, in un luogo così fertile di conoscenza digitale e di giovani talenti con voglia di imparare, crescere e fare. Ringrazio la Regione Puglia per il sostegno, certo che questo nuovo centro consentirà all’azienda, così come al territorio, di portare valore in termini economici, culturali e sociali”. Ma soprattutto, per Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, il “Digital Solutions Center” consentirà di investire sui giovani “permettendo loro di esprimere le grandi potenzialità e competenze acquisite in una terra che ha nel suo Dna l’innovazione e il rispetto delle regole.”

Il Digital Solutions Center di Pirelli

Il centro, per la cui realizzazione è stata presentata una domanda di agevolazione alla Regione, attraverso la misura Contratti di Programma, consentirà a Pirelli di rafforzare le attività di sviluppo di software e di valorizzare le competenze del territorio Il progetto prevede un investimento pari a 9 milioni tra il 2022 e giugno 2024, di cui una parte potrà essere finanziata dalla Regione Puglia in base ai progetti che Pirelli realizzerà.

Il Digital Solutions Center, si legge in una nota, andrà ad affiancare e a rafforzare le unità operative Digital Pirelli concentrandosi sullo sviluppo di software e algoritmi di Machine Learning e Artificial Intelligence a supporto delle aree di Sales & Marketing, Sviluppo Prodotto, Smart Manufacturing & Industrial IOT, Integrated Business Planning e abilitando lo sviluppo di nuovi Prodotti e Servizi Digitali per il mondo Tyre.

Bari: uno dei maggiori poli italiani nello sviluppo digitale

Per valorizzare i giovani talenti del capoluogo pugliese, Pirelli ha avviato un programma di collaborazione con l’Università di Bari – in particolare con il suo Corso di Laurea in Computer Science e Data Science – e con il Politecnico di Bari – che ha tra i suoi corsi una Laurea in Ingegneria informatica e Trasformazione Digitale – che prevede la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e iniziative quali career day, seminari e hackaton, oltre a programmi di stage e tirocini e borse di studio.