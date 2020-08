Pharma shopping: J&J compra Momenta per 6,5 miliardi

Johnson & Johnson sborserà in tutto 6,5 miliardi di dollari cash – L’obiettivo è espandersi nel settore dei trattamenti per malattie autoimmuni

Continua il fermento nel mondo della farmaceutica. Johnson & Johnson annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Momenta Pharmaceuticals con l’obiettivo di espandersi nel settore dei trattamenti per le malattie autoimmuni. Il valore dell’operazione è pari a circa 6,5 miliardi di dollari. Nel dettaglio, Johnson & Johnson offre per ogni azione Momenta 52,50 dollari, cifra che incorpora un premio del 70,4% sull’ultimo prezzo di chiusura.

In particolare, l’intesa permette a Janssen, unità di Johnson & Johnson, di accedere a nipocalimab, terapia sperimentale di Momenta in fase di test per la miastenia grave, una malattia neuromuscolare che causa debolezza nei muscoli. Il farmaco è stato sviluppato per il trattamento di malattie in cui sono gli stessi anticorpi ad attaccare o danneggiare proteine e cellule. L’accordo dovrebbe essere finalizzato nella seconda metà del 2020.

Pochi giorni fa la francese Sanofi aveva annunciato l’acquisizione dell’azienda americana Principia Biopharma.