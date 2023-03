Pfizer fa shopping nel biotech: acquista Seagen per 43 miliardi, debito incluso

Il colosso farmaceutico americano pagherà 229 dollari per ciascuna azione in contanti. E i titoli volano a Wall Street

Pfizer fa shopping nel biotech: acquista Seagen per 43 miliardi. Il colosso farmaceutico americano ha raggiunto un accordo per acquistare la società biotecnologica Seagen, specializzata in terapie antitumorali innovative, per 43 miliardi di dollari, debito incluso. Pfizer pagherà 229 dollari per azione in contanti, un premio del 32,7% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Seagen è una delle pioniere di una nuova classe di trattamenti condotti con anticorpi che agiscono come missili guidati attaccando i tumori con agenti tossici. Le sue terapie sono state approvate per alcuni tipi di linfoma e di recente hanno mostrato effetti positivi anche sul cancro al seno se usate insieme ad altre immunoterapie.

Il titolo di Pfizer guadagna il 2,27% sullo S&P 500. Seduta decisamente positiva per Seagen che tratta in rialzo del 16,16%.

Accordo Pfizer-Seagen

L’operazione ha ricevuto il via libera unanime dei consigli di amministrazione di entrambe le aziende, informa una nota. Pfizer ritiene che Seagen possa contribuire con oltre 10 miliardi di dollari ai ricavi nel 2030, rettificati per il rischio, con un potenziale di crescita significativo oltre il 2030.

Pfizer sta cercando di accrescere il suo portafoglio nel campo oncologico, poiché il produttore di farmaci si prepara a un forte calo delle vendite dei vaccini Covid-19 e alla scadenza dei brevetti per alcuni dei suoi trattamenti più venduti. L’accordo con Seagen aggiungerà quattro terapie antitumorali approvate con vendite combinate per quasi 2 miliardi di dollari nel 2022.

I commenti del ceo Bourla

“Oggi intensifichiamo la lotta contro il cancro”, annuncia con un tweet il presidente e Ceo di Pfizer, Albert Bourla. Il cancro rappresenta “una delle principali cause di morte nel mondo, con un impatto significativo sulla salute pubblica”, ricorda nella nota. Per Bourla “questa acquisizione rafforzerà la posizione di Pfizer in questo importante settore e contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi finanziari” dell’azienda “a breve e lungo termine”.