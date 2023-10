Petrolio: Exxon compra Pioneer per 60 miliardi di dollari

Ufficiale l’acquisizione per 59,5 miliardi di dollari della concorrente Pioneer Natural Resources. Il colosso Usa pagherà 253 dollari per azione. È la più grande operazione del 2023

Maxi acquisizione negli Stati Uniti. Exxon Mobil ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Pioneer Natural Resources, per 59,5 miliardi di dollari. È la più grande acquisizione del 2023 e la più grande per la società dal deal del 1999 con cui si fuse con Mobil (in questo caso l’operazione fu di 81 miliardi di dollari).

Questa acquisizione posiziona Exxon Mobil al vertice del più grande giacimento petrolifero degli Stati Uniti.

253 dollari per azione

La fusione coinvolge uno scambio di azioni del valore di 59,5 miliardi di dollari, pari a 253 dollari per azione, basato sul prezzo di chiusura di ExxonMobil il 5 ottobre 2023. Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Pioneer riceveranno 2,3234 azioni di ExxonMobil per ogni azione di Pioneer. Il valore complessivo dell’operazione, includendo il debito netto, ammonta a circa 64,5 miliardi di dollari.

L’offerta rappresenta un premio di circa il 18% rispetto al prezzo di chiusura di Pioneer il 5 ottobre, ovvero prima che iniziassero a circolare indiscrezioni sui media statunitensi, e un premio del 9% rispetto al suo prezzo medio dei 30 giorni precedenti.

Nasce un nuovo colosso petrolifero da 16 miliardi di barili

L’acquisizione permetterà alle due aziende di avere una risorsa combinata di 16 miliardi di barili di petrolio nel giacimento di scisto del Bacino Permiano, situato tra il Texas e il Nuovo Messico. Questa area è al centro del boom dello shale americano e contiene risorse ancora inesplorate che potrebbero essere prontamente messe in produzione.

Dopo la conclusione dell’operazione, la produzione di ExxonMobil nel Permiano dovrebbe più che raddoppiare, raggiungendo 1,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (MOEBD) basandosi sui volumi del 2023, con previsioni di ulteriore crescita fino a circa 2 MOEBD entro il 2027.

“Pioneer è un chiaro leader nel Permiano con una base patrimoniale unica e persone con una profonda conoscenza del settore. Le capacità combinate delle nostre due società forniranno una creazione di valore a lungo termine ben superiore a ciò che ciascuna società è in grado di fare su base autonoma”, ha affermato Darren Woods, CEO di ExxonMobil.