Patto Burioni per la scienza, firmano Grillo e Renzi

Un patto trasversale che impegna le forze politiche a contrastare le azioni di pseudoscienzati, no vax e negazionismo – Grillo e Renzi per la prima volta dalla stessa parte – Il virologo Burioni, promotore dell’iniziativa: “Oggi è successa una cosa molto importante”.

Beppe Grillo e Matteo Renzi per la prima volta dalla stessa parte. A fare il miracolo è stato il celebre virologo, Roberto Burioni, promotore di un “Patto Trasversale per la Scienza” volto a contrastare fake news, teorie oscurantiste e ciarlatani che rischiano di mettere a repentaglio i traguardi già raggiunti ma anche quelli futuri.

Il professor @RobertoBurioni mi ha proposto di firmare un documento sui #vaccini. L’ho firmato convintamente. E ha firmato anche Beppe Grillo. Meglio così. Se si abbandonano le posizioni antiscientifiche e #NoVax io, da italiano, sono felice.https://t.co/ynQaBQSyHT pic.twitter.com/QaQ1442WFG — Matteo Renzi (@matteorenzi) 10 gennaio 2019

“Oggi è successa una cosa molto importante – scrive Roberto Burioni sul suo sito – Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani”.

La firma congiunta dei due “acerrimi rivali” rappresenta un messaggio importante a tutti coloro che mettono in dubbio la verità scientifica. La decisione di aderire al patto però, è costata cara soprattutto a Beppe Grillo, che in giornata è stato accusato di “tradimento” e sommerso dalle critiche degli elettori no-vax che lo scorso 4 marzo hanno votato Movimento 5 Stelle, allettati dalla promessa di modificare la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale. Accuse cui il leader pentastellato ha deciso di non rispondere, anteponendo davanti a tutto la scienza come “valore universale dell’umanità”.

Ho ricevuto questo appello per sostenere la scienza da parte del Professor Guido Silvestri, perchè il progresso della scienza deve essere riconosciuto come un valore universale dell’umanità. https://t.co/n23Kw09PjW — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 10 gennaio 2019

Patto per la scienza: cosa prevede

“Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane, affinché sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s’impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della Scienza è un valore universale dell’umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali”, si legge sul sito del virologo Burioni.

5 i punti i base del patto, che non coinvolge solo i vaccini, ma mira a difendere a tutto tondo la salute pubblica dagli attacchi, pericolosi di pseudoscienzati, attraverso un’azione congiunta di tutte le forze politiche: