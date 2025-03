Passaporto alle Poste: il servizio si espande a Milano, Napoli e Bergamo

Poste Italiane estende il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto a Milano, Napoli e Bergamo, includendo anche nuove province nel progetto Polis. Come fare richiesta per il passaporto agli uffici postali

Poste Italiane amplia ulteriormente la rete degli uffici postali abilitati al rilascio e al rinnovo del passaporto. Da oggi, anche i cittadini di Milano, Napoli e Bergamo potranno usufruire di questa opportunità, con 12 uffici operativi nelle prime due città e tre nella terza. Il servizio è stato inoltre attivato in quattro comuni della provincia di Firenze, ampliando la copertura nazionale.

Queste nuove località si aggiungono a quelle già servite da diversi mesi, tra cui Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza.

L’espansione nelle province e il progetto Polis

L’estensione del servizio non riguarda solo le grandi città: sono stati attivati sportelli per il rilascio e il rinnovo del passaporto anche in 88 uffici postali della provincia di Milano, 42 in quella di Napoli e 121 nella provincia di Bergamo. Questo ampliamento rientra nel progetto Polis, un’iniziativa di Poste Italiane che mira a rendere più accessibili i servizi pubblici nei 6.933 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti.

Complessivamente, il servizio ha già raccolto circa 14.000 richieste di passaporti nei 388 uffici delle grandi città e 25.000 domande nei 2.052 uffici postali aderenti al progetto Polis.

Come funziona il servizio

Ottenere il passaporto attraverso Poste Italiane è un’operazione semplice e veloce, resa possibile grazie a un accordo tra Poste, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per avviare la richiesta, i cittadini devono recarsi presso un ufficio postale abilitato con:

Un documento di identità valido;

Il codice fiscale;

Due fotografie;

La ricevuta di pagamento del bollettino di 42,50 euro;

Una marca da bollo da 73,50 euro.

In caso di rinnovo, è necessario consegnare il vecchio passaporto oppure la denuncia di smarrimento o furto. Gli uffici postali abilitati raccolgono le informazioni e i dati biometrici (impronte digitali e foto), inviandoli direttamente alla Questura competente. La prenotazione del servizio è obbligatoria per gli uffici delle grandi città e può essere effettuata tramite il sito web di Poste Italiane.

Una volta pronto, il passaporto può essere ritirato in ufficio o ricevuto comodamente a domicilio grazie al servizio di consegna di Poste Italiane.

Altri servizi digitali negli uffici Polis

Oltre alla richiesta del passaporto, gli uffici Polis offrono una gamma di servizi digitali sempre più ampia. Tra questi, il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, certificati previdenziali e documenti per pratiche di volontaria giurisdizione. Finora, sono stati erogati oltre 55.000 documenti, semplificando le procedure burocratiche per migliaia di cittadini.

I servizi sono accessibili tramite sportelli dedicati, sale attrezzate o totem digitali che permettono di effettuare richieste in autonomia.