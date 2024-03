Pasqua a Londra. La grande opera “Eucarestia” di Nicolas Poussin esposta alla National Gallery

La National Gallery di Londra ha acquisito, in tempo per Pasqua, Eucaristia (1637-40 circa), uno dei più grandi dipinti dell’Ultima Cena, di Nicolas Poussin (1594–1664). Il dipinto è la prima delle acquisizioni dell’anno del Bicentenario della Galleria

Il dipinto è collocato nella Sala 31 insieme a un nuovo lungo prestito della stessa serie “Sacramenti” Matrimonio (1637–40 circa). Il quindicesimo dipinto dell’artista classicista francese ad entrare nella collezione della Galleria, “Eucaristia” fa parte del rivoluzionario ciclo dei “Sette Sacramenti” di Poussin. È stato acquisito da parte degli amministratori dell’accordo del duca di Rutland del 2000 con il sostegno di una generosa eredità della signora Martha Doris e del signor Richard Hillman Bailey, 2023. Il dipinto fa parte di un ciclo di sette scene che Poussin dipinse nella seconda metà degli anni Trenta del Seicento, raffiguranti i sacramenti cattolici, per il suo amico e mecenate, l’antiquario romano Cassiano dal Pozzo (1588–1657): “Battesimo”, “Penitenza”, “Eucaristia”, “Cresima”, “Matrimonio”, “Ordinazione” e “Estrema Unzione”. I sacramenti sono riti cristiani attraverso i quali la grazia divina viene comunicata all’essere umano. Poussin li ha illustrati con immagini bibliche e paleocristiane. La serie fu portata in Gran Bretagna nel 1785 dove Sir Joshua Reynolds, presidente fondatore della Royal Academy, dichiarò “I Poussin sono un vero e proprio oggetto nazionale.”

La serie ebbe un tale successo che una seconda suite di sacramenti fu commissionata a Poussin alla fine degli anni ’40 del XVII secolo

La seconda serie è in prestito alle National Galleries of Scotland. Della prima serie dei “Sacramenti” rimangono sei dipinti, “Penitenza” fu distrutto da un incendio nel 1816. “Battesimo” fu acquisito dalla National Gallery of Art, Washington DC nel 1939; ‘Ordinazione’ da parte del Kimbell Art Museum, Fort Worth nel 2011; e “Extreme Unction” del Fitzwilliam Museum, Cambridge nel 2013. Nel gennaio 2023 è stata rilasciata una licenza di esportazione per “Confirmation”, che è stata venduta all’estero. “Eucaristia” e “Matrimonio” sono rimasti nella raccolta degli amministratori dell’accordo del 2000 del duca di Rutland. Poussin rappresenta il sacramento dell’Eucaristia con la raffigurazione dell’Ultima Cena. Al centro della composizione straordinariamente simmetrica c’è Cristo che tiene in una mano il pane e la coppa del vino e alza l’altra in segno di benedizione. È seduto in un “triclinio” romano, un divano imbottito i cui cuscini e capezzali Poussin ha decorato con un motivo delicato. Ai lati ci sono sei discepoli. All’estrema sinistra, una figura oscura si ritira attraverso una porta aperta, creando un senso di movimento in una scena altrimenti immobile. Giuda è probabilmente la seconda figura da sinistra, l’unico discepolo che non si rivolge a Cristo.

La caratteristica più sorprendente di questo dipinto è l’uso drammatico della luce, che proviene da tre fonti: le due fiamme della lampada a doppio stoppino sopra la testa di Cristo e la candela sullo sgabello in primo piano al centro a sinistra. Con queste molteplici fonti di luce, Poussin mette in moto un complesso gioco di proiezioni di ombre, con elementi che proiettano due o anche tre ombre.

L’“Eucaristia” è stata eseguita con la precisione caratteristica di Poussin

Nella lunetta sopra la testa di Cristo è facilmente individuabile un foro puntiforme, utilizzato dall’artista per tracciare la prospettiva del quadro. In primo piano, la griglia di piastrelle del pavimento è stata rigorosamente progettata e potrebbe suggerire l’uso della “grande machine” di Poussin (una grande scatola, simile a un teatrino, in cui Poussin collocava figurine di cera per ideare e mettere in scena le sue composizioni). Vicino allo sgabello di destra possiamo vedere il punto in cui Poussin ha raschiato via la vernice con l’estremità del pennello. Sebbene il dipinto non sia minuziosamente dettagliato, i blocchi di luce e ombra nelle figure, in particolare i volti e i piedi dei discepoli a destra, danno un vivido senso di come ha elaborato la sua composizione. Poussin raffigura Giuseppe che mette l’anello al dito della Vergine. Giuseppe tiene ancora in mano la verga fiorita, che lo aveva distinto dagli altri uomini come il pretendente più adatto a Maria. La decisione di raffigurare i sette sacramenti non aveva quasi precedenti nella pittura. La commissione parla della straordinaria inventiva formale di Poussin e del circolo intellettuale attorno a Dal Pozzo e del suo fascino per la storia della Chiesa primitiva. In “Eucaristia”, il triclinio prominente e descritto con precisione racchiude lo sforzo costante di Poussin di dipingere un’interpretazione archeologicamente accurata degli eventi.

Nicolas Poussin (15 giugno 1594 – 19 novembre 1665)

Nicolas Poussin è probabilmente il pittore francese più importante del XIX secolo prima di Manet e degli impressionisti. Originario della Normandia, Poussin intraprese una formazione artistica a Parigi, ma fissò rapidamente gli occhi sull’Italia. Raggiunse Roma (al terzo tentativo) nel 1624 e, salvo un riluttante ritorno a Parigi come pittore del re Luigi XIII nel 1640-42, rimase nella Città Eterna per il resto della sua vita. Poussin evitò le grandi pale d’altare e le commissioni religiose che attirarono a Roma tanti suoi contemporanei. Realizzò invece quadri più piccoli da galleria – dipinti storici, scene religiose e, a partire dal 1640, paesaggi – per un ristretto gruppo selezionato di collezionisti e intenditori. Era profondamente interessato al mondo classico, traendo ispirazione sia dalla scultura antica che dai capolavori di artisti come Raffaello (1483–1520) e Tiziano (attivo intorno al 1506; morto nel 1576) che gli erano accessibili a Roma. I suoi dipinti sono noti per la meticolosa esecuzione e per la loro erudizione, spesso attingendo a fonti classiche. Collezionate con entusiasmo dai suoi compatrioti e promosse dopo la sua morte come il padre della pittura francese, le opere di Poussin hanno influenzato artisti diversi come Jacques-Louis David (1748–1825), Paul Cezanne (1839–1906), Pablo Picasso (1881–1973) e Francis Bacon (1909–1992). È senza dubbio una delle figure canoniche della tradizione occidentale le cui opere, come hanno dimostrato le nostre recenti mostre “George Shaw: My Back to Nature” (2016) e Poussin and the Dance (2021), continuano a ispirare gli artisti di oggi.

