Paris Photo, la fiera dedicata alla fotografia ritorna al Grand Palais: 240 espositori internazionali dal 7 al 10 novembre 2024

Paris Photo torna al Grand Palais con 240 espositori provenienti da 34 paesi. Per questa 27a edizione, il settore Main riunisce 147 gallerie, tra cui 24 newcomers dalla scena internazionale

Nel cuore della navata, sporgono i Prismi che metteranno in risalto i grandi formati, le serie fotografiche e le installazioni. Per celebrare il centenario del surrealismo, il regista e sceneggiatore americano Jim Jarmusch è stato invitato a progettare un percorso tematico e a partecipare a conversazione come parte del programma pubblico della fiera. Un nuovo settore curato, Voices, mette in evidenza i progetti intorno all’archivio, della scena latinoamericana, ma anche dell’Est e del Nord Europa nel dopoguerra, sotto la direzione di tre importanti curatrici: Sonia Voss, Elena Navarro e Azu Nwagbogu. Il settore Emergence, curato da Anna Planas, metterà in risalto i scena contemporanea con 23 mostre monografiche. Nel 2023, Paris Photo è diventata la prima fiera d’arte in Europa a creare un settore digitale. Quest’anno la curatrice di Paris Photo Nina Roehrs arricchisce questa sezione con 15 progetti che esplorano le frontiere dell’immagine. Il settore Edizioni con 45 espositori dimostra la centralità dei libri la storia della fotografia. Quest’anno segna il ritorno dei libri antichi in questo settore con 3 rivenditori specializzati.

Josefina Santos, Jim Jarmusch, 2024 – Courtesy Josefina Santos

Donne fotografe e il loro lavoro

Le parcous Elles × Paris Photo, che celebra il lavoro delle fotografe, sarà ideato da Raphaëlle Stopin, direttrice del Centro fotografico Rouen Normandie ed ex direttrice artistica del festival di Hyères. Prodotto in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il sostegno di Women In Motion, un programma di

Kering mette in risalto le donne nell’arte e nella cultura, Elles × Paris Photo ha permesso di aumentare la rappresentanza delle artiste in fiera dal 20% al 38% dal 2018. Per la prima volta quest’anno, e con il sostegno di Kering, il programma viene rafforzato grazie all’assistenza finanziaria fornita a quattro gallerie che offrono mostre di fotografe donne.

Claudia Andujar, A Sônia, 1971 – Courtesy Vermelho

Il ritorno al Grand Palais è anche l’occasione per presentare la collezione di fotografie lituane provenienti dalle collezioni della Bibliothèque nationale de France, il Centre Pompidou e Unione dei fotografi della Lituania. Questa scena, poco conosciuta dal grande pubblico, sarà da scoprire nel salone d’onore. Un’altra novità di quest’anno, Paris Photo offre uno spazio educativo interattivo dedicato ai libri fotografici per bambini, coprodotto dall’Istituto di Fotografia e Photo Elysée, con una mostra intitolata L is for Look, che esplora l’evoluzione di questo genere dagli anni ’30 Un’attività ideale per avvicinare i giovani alla fotografia.

Continuano le conversazioni, il premio del libro e le oltre 400 firme di artisti per scandire la settimana fiera.

Infine, a Parigi durante Paris Photo offre una panoramica delle mostre e degli eventi durante tutta la settimana, permettendoti di scoprire la scena culturale e il patrimonio fotografico della città.

Alina Frieske, News Feed, 2024 – Courtesy Fabienne Levy

Per l’edizione 2024, il settore Main della fiera conta 147 gallerie internazionali con 32 mostre personali, 18 mostre doppie, 89 mostre collettive e 7 progetti Prismes, presentando un approccio storico o contemporaneo al mezzo fotografico e interrogativo i limiti dell’immagine. Quest’anno la fiera accoglie nuovi arrivati ​​e prestigiosi ritornati. Partecipano per la prima volta diverse gallerie dell’America Latina come RGR (Messico) e Vermelho (San Paolo). Ritorna la Galleria Fotografia/Film Taka Ishii (Tokyo). una mostra collettiva dei fotografi giapponesi Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama e Ikko Narahara. Ritornano anche le gallerie Mariane Ibrahim (Parigi, Chicago, Messico) e Carlier Gebauer (Berlino, Madrid). Grandi gallerie internazionali, come Fraenkel (San Francisco), Stevenson (Città del Capo, Johannesburg, Amsterdam), Yancey Richardson (New York). Saranno presenti Howard Greenberg (New York) e Gagosian (Stati Uniti, Europa, Asia). nel cuore della navata, nonché gallerie europee come Karsten Grève (Colonia, Parigi), Nathalie Obadia (Parigi) e Christophe Gaillard (Parigi).Inoltre, si celebra il centenario di Robert Frank, con le opere presentate da Pace (Stati Uniti, Europa, Asia), Thomas Zander (Colonia, Parigi) e l’editore Steidl (Gottinga).



Quest’anno ricorrono anche i 100 anni dalla firma del Manifesto del Surrealismo

In risonanza con questo anniversario, opere di Man Ray presso Bruce Silverstein (New York), Edwynn Houk (New York) e les Douches (Parigi), incontrano quelli di Kati Horna presso Sophie Scheidecker (Parigi) e un portfolio inedito di Manuel Álvarez. Altri progetti contemporanei propongono un dialogo con l’eredità surrealista come Jack Davidson a Cob (Londra). Nell’ambito dei progetti Prismes, la galleria Julian Sander (Colonia) presenta per la prima volta in Europa la serie di 619 stampe di Gente del Novecento Secolo di August Sander. In-Dependance di Ibasho (Anversa) – rivela Anton Kusters Blue Skies, una serie di 1.078 fotografie di cieli azzurri catturati nei siti degli ex campi nazisti, affrontando temi di trauma e commemorazione. Davidede Beyter presenterà un progetto che unisce film, fotografia e scultura alla galleria Bacqueville (Lille).

Le mostre personali

Tra le mostre personali c’è la retrospettiva del lavoro di Hiroshi Sugimoto a Fraenkel (San Francisco), esplorando il tempo e la memoria attraverso fotografie e installazioni video. William Wegman sarà onorato

Georges-Philippe e Nathalie Vallois (Parigi). Numerosi progetti intorno alla natura tra cui Mark Ruwedell al Large Glass (Londra) o Tamás Dezső all’Einspach (Budapest). Opere impegnate e intime come la serie di Lorraine O’grady presso Mariane Ibrahim o il lavoro di Christian Walker presso Jackson Fine Art (Atlanta).

Il duo evidenzia i dialoghi tra artisti e generazioni.La galleria Suzanne Tarasieve (Parigi) presenta gli autoritratti realizzati da Boris Mikhaïlov e Mari Katayama invitano lo spettatore a mettere in discussione l’identità e la sua percezione. Dario Villalba e Carmen Calvo da Luis Adelantado (Valencia) presentano pezzi unici mescolando collage e gesti pittorici. Due artiste da due generazioni Aneta Grzeszykowska e Zofia Rydet sono presentati a Raster (Varsavia), Barbara Probst e Jörn Vanhöfen al Kuckei + Kuckei (Berlino) o Fred Herzog e David Hockney al Galleria Equinozio (Vancouver).

Foto di copertina: Mirco Magliocca, Grand Palais, 2024 – Courtesy Mirco Magliocca