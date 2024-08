Parigi, il Musée de l’Armée: completato il progetto sostenibile “Minerve”. La sua storia da Luigi XIV a Napoleone I e Charles de Gaulle

Dopo 13 mesi di grandi lavori, la prima fase del progetto MINERVE è ormai completata. Il 14 luglio 2024, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi è stata aperta una nuova area del Musée de l’Armée, dedicata a 350 anni di storia. Il Musée de l’Armée di Parigi riafferma la sua individualità raccontando la storia del luogo che ospita le sue collezioni

Svolgendo pienamente il suo ruolo di museo nei confronti del sito degli Invalides, raccontandone la storia nel corso dei secoli e mostrando l’individualità di uno spazio abitativo dalle molteplici sfaccettature, il Musée de l’Armée continua a consolidare il suo stretto legame con questa eccezione di patrimonio nazionale. Oggi, con 1,2 milioni di visitatori ogni anno, il Musée de l’Armée è il settimo museo più visitato in Francia.

Musée de l’Armée un vero e proprio museo-sito in onore degli Invalides

Per garantire il successo di questo monumentale progetto di trasformazione, il Musée de l’Armée ha optato per una proprietà delegata del progetto, affidata all’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) e ai due project manager Christophe Batard, capo architetto dell’edificio storico monumenti, e “Antoine Dufour Architectes” per la ristrutturazione e la scenografia. Tutti gli allestimenti interni del museo (ristrutturazione/rinnovamento degli interni e scenografia della sala Vauban) sono stati affidati allo studio “Antoine Dufour Architectes”. Del consorzio fanno parte architetti, consulenti tecnici, scenografi, designer ed economisti che hanno lavorato insieme per proporre un progetto museale per questo primo percorso, sottolineando il dialogo con il monumento e con il monumento, incorporando tutti i miglioramenti necessari per rendere il museo un museo moderno. I lavori del monumento storico sono stati supervisionati dall’architetto Christophe Batard. In totale, 12 aziende hanno lavorato alla realizzazione del nuovo percorso espositivo.

Un progetto sostenibile molto ambizioso

Le ambizioni del progetto lo distinguono dagli altri progetti, e in particolare la sua intenzione di migliorare significativamente l’aspetto sostenibile ambientalmente. Ciò coinvolge la natura, la robustezza e la durata dei raccordi, nonché la conservazione e il riutilizzo degli elementi esistenti. La falegnameria originale è stata conservata, rinnovata e restaurata per la reinstallazione nei corridoi Valenciennes e Landau. Gli infissi della sala Vauban sono stati completamente sostituiti, nel rispetto del monumento storico e per soddisfare le esigenze di conservazione ambientale e preventiva. I radiatori e i pavimenti sono stati riportati al loro stato originale, garantendo la conservazione del patrimonio nel rispetto di rigorosi standard ecologici.

Le proprietà termiche complessive della struttura, e in particolare il suo isolamento, sono state rivalutate. Pertanto, per la prima volta e laddove possibile (escluse le decorazioni dipinte), è stato aggiunto un isolamento agli Invalides utilizzando materiali a base biologica come canapa e intonaco di calce-cemento. Sono stati rifatti anche gli infissi delle porte e delle finestre. Infine, nei vestiboli è stato installato il riscaldamento a pavimento per garantire un buon livello di comfort e migliorare la regolazione climatica negli spazi del museo.

La storia del Museo “DE L’ARMÉE E DEGLI INVALIDES”

Nel 1670, Luigi XIV ordinò e finanziò la costruzione di un albergo per i soldati malati, feriti e anziani. Dal momento della sua fondazione, l’Hôtel des Invalides è diventato un luogo di accoglienza e di cura. Per un certo periodo è stato un ospizio, un complesso militare, un convento e anche una fabbrica.

Il 14 luglio 1789, il popolo in rivolta sottrae fucili e cannoni agli Invalides e prende d’assalto la Bastiglia. Durante la Rivoluzione e gli anni successivi, la vita dell’Hotel e dei suoi occupanti fu fortemente segnata.

Sotto il Consolato e l’Impero, l’Hotel beneficiò della protezione di Napoleone, che gli assegnò un nuovo ruolo di necropoli militare, ruolo che venne definitivamente consacrato nel 1840 quando la Monarchia di Luglio organizzò la restituzione delle ceneri dell’Imperatore. Deposte sotto il Duomo, le sue spoglie furono tumulate nel 1861 nella tomba costruita su progetto dell’architetto Visconti.

Nel XIX secolo, dopo la guerra del 1870, l’attività ospedaliera degli Invalides declinò a favore di una funzione più patrimoniale, con la creazione del Musée d’Artillerie nel 1871, seguita dalla creazione del Musée Historique de l’ Armée nel 1896. Questi due stabilimenti si unirono nel 1905, dando vita al Musée de l’Armée. Le autorità militari si insediarono gradualmente all’interno dell’edificio, compreso il governo militare di Parigi del 1897 che esiste ancora oggi.

Durante la Grande Guerra, gli Invalides furono investiti da un’effervescenza patriottica e furono soprattutto il punto di partenza dei famosi taxi della Marna. Il ricordo della vittoria del 1918 è rimasto durante il periodo tra le due guerre, con i principali leader della Grande Guerra sepolti nella tomba dei governatori e i resti del maresciallo Foch in una delle cappelle del Dôme.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sconfitta del 1940 portò all’occupazione dell’edificio da parte dei tedeschi, che sottrassero molti pezzi dalle collezioni del Museo. Il 15 dicembre 1940 trasferirono nel Dôme le ceneri dell’aquila, figlio di Napoleone I. Dopo il 1945, la necropoli divenne la dimora di capi militari della Seconda Guerra Mondiale come i marescialli Leclerc e Juin, nonché il maresciallo Lyautey.

In quasi quarant’anni, numerose campagne sono state avviate per restaurare il monumento, tra cui quella per ridorare la Dôme nel 1989 e il restauro, nel 2021, della tomba dell’Imperatore e dei siti dedicati alla sua memoria agli Invalides, grazie alla sottoscrizione popolare.

Come sempre, l’Invalidesis è ancora un luogo vivo oggi. Ospita in particolare l’Institut National des Invalides. Il sito è diretto dal Governatore Militare di Parigi (MGP). Il cortile d’onore è un luogo chiave della vita della Nazione, utilizzato per gli omaggi nazionali e gli onori militari.

Le grandi figure degli Invalides

Luigi XIV

Fu Luigi XIV a volere e fondare gli Invalides con ordinanza reale del 1670. Con essa mirava a migliorare le condizioni dei soldati disabili abbandonati ad un’esistenza miserabile. Oltre al desiderio di dimostrare la carità cristiana ai suoi commilitoni, intendeva anche rendere più attraente la professione militare.

Il luogo che scelse fu la Plaine de Grenelle, un vasto spazio non occupato sul bordo della Senna. Il segretario di Stato alla Guerra, marchese di Louvois (1641-1691), “direttore generale e amministratore” degli Invalides, fu incaricato di dirigere i lavori di costruzione. La costruzione degli Invalides durò più di trent’anni, dal 1671 al 1706, e fu completata in due fasi. Dal 1671 al 1675, l’architetto Libéral Bruant diresse i lavori, creando un quadrilatero con un ampio cortile centrale dietro una facciata monumentale. Nell’ottobre del 1674 vi si trasferirono i primi abitanti. Nel 1676, Jules Hardouin-Mansart divenne il secondo architetto degli Invalides. Costruì la Chiesa dei Soldati tra il 1676 e il 1679, prima di iniziare la costruzione della Chiesa del Duomo Reale. La doratura della cupola e la decorazione dipinta richiederanno altri 16 anni a causa delle difficoltà finanziarie del regno. Un alto cancello blu e oro è installato per abbellire l’ingresso e la facciata. Il 28 agosto 1706, Luigi XIV inaugurò ufficialmente il Dôme des Invalides.

Napoleone I

La Rivoluzione francese colpì profondamente gli Invalides, con la secolarizzazione del sito. Gli Invalides divennero il simbolo della gloria militare della Francia. Napoleone Bonaparte diede agli Invalidi una nuova dimensione funeraria e fece trasferire le Ceneri di Turenne (1611-1675) nella Cappella della Vergine sotto la Cupola il 22 settembre 1800. Nel 1807-1808, Napoleone, divenuto imperatore, ebbe il cuore di Vauban (1633-1707) collocato nella cappella Sainte-Thérèse di fronte. Nel suo testamento, Napoleone I espresse il desiderio che le sue ceneri “riposino sulle rive della Senna, in mezzo al popolo francese che [egli] amava così tanto”. Nel 1840, Luigi Filippo scelse Les Invalides come ultima dimora dell’imperatore, sottolineando l’indiscutibile gloria militare di Napoleone I.

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle sviluppò un rapporto privilegiato con gli Invalides mentre cresceva vicino all’Hôtel des Invalides da ragazzo. Dal 1931 al 1937 fu assegnato agli Invalides, presso la Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Difesa Nazionale, dove scrisse gran parte dei suoi scritti. Nel 1965, in qualità di Presidente della Quinta Repubblica, trasferì l’Ordine della Liberazione a Les Invalides. Dal 2008 gli è dedicata una mostra: il Charles de Gaulle Historial. Progettato attorno ai media digitali e audiovisivi, ripercorre la sua vita e il ruolo che ha svolto nella storia della Francia.