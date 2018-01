Parigi, Fondazione Henri Cartier-Bresson presenta Zbigniew Dłubak

Dal 17 gennaio al 29 aprile 2018, la Fondazione Henri Cartier-Bresson presenta Zbigniew Dłubak – Erede delle avanguardie .

Zbigniew Dłubak (1921-2005) è stato, dopo la guerra, uno degli attori del profondo cambiamento della scena artistica polacca. Grande sperimentatore di forme fotografiche, è stato anche pittore, teorico dell’arte, insegnante ed editore della rivista Fotografia per più di vent’anni. Ha introdotto una solida critica fotografica e un modo interdisciplinare di pensare al mezzo. Ha goduto di una certa notorietà in Polonia durante la sua vita. Diverse mostre monografiche sono state dedicate a lui, e le sue opere principali sono rappresentate in collezioni pubbliche polacche.