Padoan: l’Italia può crescere oltre il 2%

Secondo il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, l’economia italiana può crescere anche oltre il 2% facendo leva sugli investimenti ma bisogna rimuovere le strozzature amministrative che li frenano e la carenza di progetti validi

Una crescita dell’economia italiana a ritmi superiori al 2% e’ fattibile rimuovendo gli ostacoli all’utilizzo degli investimenti pubblici. Lo ha detto il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan intervenendo alla tavola rotonda organizzata d Radiocor in occasione dell’Assiom Forex.

“Gli investimenti pubblici non sono limitati tanto dalle risorse, perche’ il bilancio e’ stretto – ha detto – Le risorse ci sono: il problema principale e’ che gli investimenti non vengono attivati perche’ c’e’ carenza di progettualita’ o ci sono strozzature amministrative. Queste cose si possono rimuovere. E’ facile pensare che cifre di crescita superiore al 2% sono realizzabili se gli investimenti pubblici sono indirizzati a realizzare i programmi che abbiamo in cantiere”.