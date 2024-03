Otb di Renzo Rosso rileva la quota di maggioranza di Calzaturificio Stephen

Il Gruppo guidato da Renzo Rosso rafforza la sua filiera produttiva con l’acquisizione di Calzaturificio Stephen, storico produttore di calzature di alta gamma. L’operazione rientra nella strategia di espansione del gruppo e nel suo impegno a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy

Il Gruppo Otb (acronimo di Only The Brave), holding italiana di moda guidata da Renzo Rosso, attraverso la sua controllata Staff International, ha acquisito una quota di maggioranza di Calzaturificio Stephen, storico produttore italiano di calzature di alta gamma per donna e uomo. Stephen è stato già per oltre vent’anni fornitore strategico del gruppo.

Politica di espansione di Otb in vista della Borsa

L’acquisizione di Calzaturificio Stephen da parte del Gruppo Otb rientra nella strategia di espansione del gruppo, mirata a ottenere il know-how dalle migliori eccellenze del Made in Italy in categorie merceologiche chiave. L’operazione si allinea alla strategia a lungo termine del Gruppo OTB di acquisire competenze e capacità produttive di alta qualità in settori strategici per lo sviluppo dei propri marchi. Nel corso degli anni, il Gruppo ha fornito un forte supporto alla filiera italiana attraverso iniziative come il progetto C.A.S.H. e campagne di comunicazione come M.A.D.E. (Made in Italy, Made Perfectly), promuovendo l’eccellenza italiana nel Made in Italy. L’espansione di Otb è anche una tappa in vista della quotazione in Borsa prevista per il 2025.

Il Calzaturificio Stephen

L’ingresso nel capitale di Calzaturificio Stephen da parte del Gruppo assicurerà una crescita più rapida e stabile dell’azienda calzaturiera veneta, fondata nel 1967 da Francesco Bertollo. Otb si unirà così alla famiglia imprenditoriale fondatrice, rappresentata dai tre fratelli Stefano, Antonella e Valeria Bertollo, che continueranno a gestire l’azienda sfruttando il loro know-how e le competenze tecniche, fornendo risorse per lo sviluppo tecnologico, digitale e sostenibile dell’azienda. Stefano Bertollo rimarrà amministratore delegato, guidando un’azienda con 70 dipendenti e notevole potenziale di crescita.

“I brand di Otb sono riconosciuti nel mondo per originalità, creatività e artigianalità dei capi, grazie all’uso di materie prime di altissima qualità e alle competenze dei nostri maestri del saper fare. Abbiamo fatto del Made in Italy il nostro marchio di fabbrica, grazie alla stretta collaborazione con le aziende della nostra incredibile filiera: una ricchezza unica che ci rende estremamente competitivi a livello internazionale. – ha affermato Renzo Rosso, Presidente e Fondatore di Otb – Per questo come Gruppo scegliamo di investire in realtà locali che fanno grande la moda italiana nel mondo, per garantire loro una continua crescita e uno sviluppo sempre più sostenibile”.