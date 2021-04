Orologi da collezione: Richard Mille (Ref. RM022) in asta a Ginevra, stima 227.000-453.000 euro

Il proossimo 9 maggio a Ginevra da Phillips sarà messo in asta un orologio Richard Mille Rif. RM022, attraente e rarissimo orologio da polso a doppio fuso orario TPT al quarzo rosso in edizione limitata con tourbillon, selettore di funzione, riserva di carica, indicazione della coppia, garanzia originale e scatola di presentazione 2018

Stima: CHF250.000 – 500.000, € 227.000-453.000, $ 272.000-544.000

L’attuale RM 022 Tourbillon Aerodyne Dual Time con cassa in TPT al quarzo fa parte degli orologi Red-White-Blue Limited Edition lanciati nel 2018 e disponibili solo presso le boutique Richard Mille negli Stati Uniti. Ogni modello era limitato a soli 10 pezzi, con ogni serie realizzata in rosso, bianco o blu che replicava i colori della bandiera americana. Il presente esempio porta l’edizione limitata numero 8. Dotato del Calibro RM022, ha un movimento tourbillon a carica manuale con indicatore della riserva di carica posizionato a ore 11 e un indicatore di coppia posizionato a ore 2. Quest’ultimo indica la tensione nella molla e la posizione ottimale del vento. La seconda visualizzazione del tempo è posizionata a ore 3 e letta tramite un disco in zaffiro che viene regolato in incrementi di un’ora utilizzando un pulsante a ore 9. Infine le funzioni della corona sono indicate tramite una lancetta a ore 4. Premendo la corona, l’orologio può essere impostato in modalità di carica, neutro o impostazione dell’ora.

La piastra di base dell’orologio, se osservata con attenzione, ha un motivo a nido d’ape realizzato con un materiale speciale chiamato alluminuro di titanio ortorombico. É molto forte e leggero, quindi Richard Mille ha deciso di usarlo per la piastra di base per migliorare la forza e la resistenza alla torsione del tourbillon. Inoltre, il motivo a nido d’ape conferisce al quadrante una sensazione leggera e ariosa. La cassa di questo incredibile segnatempo è realizzata in TPT al quarzo ultra resistente e leggero, mentre la parte centrale è realizzata in TPT di carbonio. Per creare questa cassa rosso brillante, sottili fibre di quarzo con uno spessore non superiore a 45 micron sono state prima allineate e saturate in resine colorate, quindi riscaldate e sottoposte a una pressione di 6 bar prima di essere lavorate.

L’attuale RM22 “Red” è impressionante a tutti i livelli, dalla sua filosofia “tutto o niente”, al suo movimento altamente complesso e alla tecnologia all’avanguardia utilizzata sia per il movimento che per il materiale della cassa. In ottime condizioni e fresco di immissione sul mercato, il presente orologio viene offerto con scatola e documenti.







Ref. RM022



Richard Mille (Svizzera)

Fondati nel 1999, gli orologi ultramoderni di Richard Mille combinano materiali all’avanguardia provenienti da mondi ad alte prestazioni come le auto da corsa di Formula 1 con l’orologeria tradizionale di fascia alta. Il design rivoluzionario del marchio, le scoperte tecniche e le eccezionali rifiniture a mano entusiasmano anche i collezionisti più esigenti e hanno posizionato Richard Mille accanto ai migliori produttori del mondo moderno degli orologi di lusso.

Orologi innovativi, come l’RM 027 Tourbillon, che era l’orologio meccanico più leggero al mondo quando è stato introdotto nel 2011, hanno aiutato il marchio a invertire il concetto di orologio di lusso. I modelli chiave includono l’RM 009 Tourbillon con cassa in carburo di silicio di alluminio (AlSiC), l’RM 027-02 Tourbillon realizzato per la stella del tennis Rafael Nadal con cassa in quarzo e fibra di carbonio e il cronografo RM 008 rattrapante.