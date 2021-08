Oro, crollo e risalita: la stretta degli Usa fa paura

Il Nordest, e soprattutto il Veneto, è in piena ripresa post-Covid, ma anche in piena transizione ecologica - La nuova presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, avverte: "La conversione delle produzioni e la trasformazione delle competenze richiedono sforzi enormi, ma la sostenibilità deve essere reale e programmata per evitare disastri sociali"