Open Gate Italia vince la gara Consip per l’ufficio stampa e la comunicazione offline

Open Gate Italia si è aggiudicata l’attività di media relations e comunicazione offline di Consip, la centrale acquisti della Pa italiana

Open Gate Italia ha vinto il bando di gara per l’ufficio stampa e la comunicazione offline di Consip. La società di consulenza guidata dall’amministratore delegato Laura Rovizzi, fondata a Roma nel 2008 e specializzata in Strategy e Regulation, Public Affairs e Media Relation & Digital PR, si occuperà dell’attività di media relations e comunicazione offline di Consip, centrale nazionale degli acquisti interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica amministrazione.

Le relazioni pubbliche hanno cambiato volto molto spesso in questi ultimi anni e lo faranno ancora nei prossimi, soprattutto con la crescita esponenziale dei social media utilizzati da miliardi di persone e imprese a livello mondiale. Così imprese e istituzioni si ritrovano quotidianamente impegnate nella gestione del cambiamento. L’attività di media relations diventa fondamentale in un contesto come quello attuale, dove bisogna essere sempre al passo con i tempi, senza però dimenticare i canali tradizionali e istituzionali. In quest’ottica, Open Gate Italia darà “un contributo importante all’esposizione mediatica di Consip”, si legge in una nota dell’azienda, al fine di “rafforzare e consolidare il suo rapporto con le principali testate giornalistiche nazionali generaliste e settoriali”.