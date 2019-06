Open Fiber: Tim e Cdp più vicine all’accordo

Le due società avrebbero trovato un’intesa sulla valutazione di Open Fiber nell’ordine di 2 miliardi per il 100% – Telecom acquisterebbe il 50% in mano a Cdp cedendo alla Cassa azioni proprie – Accordo tra Open Fiber e Hera in Emilia Romagna

La vicenda Telecom-Open Fiber potrebbe essere a una svolta. Secondo alcune indiscrezione stampa, il Cda di Tim sta valutando l’ipotesi di acquistare il 50% di Open Fiber oggi in mano alla Cassa Depositi e Prestiti (l’altra metà è di Enel). La bozza di accordo non dovrebbe approdare in Consiglio nella riunione del 27 giugno, ma più verosimilmente in quella del primo agosto.

Nell’ambito dell’operazione, Telecom cederebbe a Cdp un’ulteriore quota del proprio capitale e si fonderebbe con Flash Fiber, la joint venture con Fastweb per lo sviluppo della rete in fibra ottica. Della società post-fusione, Tim dovrebbe controllare direttamente due terzi del capitale.

Ma quanti soldi sono in gioco? Stando a quanto scrive La Repubblica, Cdp e Telecom avrebbero trovato un’intesa sulla valutazione di Open Fiber nell’ordine di 2 miliardi per il 100%. Il prezzo potrebbe comunque cambiare anche in base al concambio in azioni proprie con cui Tim pagherebbe la Cassa.

Se tutto andasse come previsto, Telecom potrebbe convocare un’assemblea a settembre per dare il via libera all’aumento di capitale necessario all’operazione.

Al termine dell’operazione, Cdp diventerebbe il primo azionista di Tim (di cui ha già il 9,9%), con una quota comunque inferiore alla soglia d’Opa, ma sufficiente per chiedere di entrare in Cda. O comunque per ragionare alla pari con Vivendi, attuale primo azionista di Telecom con il 23,9% che guarderebbe con favore al cambio di governance.

Il mese scorso i vertici del gruppo francese hanno ricevuto a Parigi il presidente e l’ad di Cdp, Massimo Tononi e Fabrizio Palermo, proprio per parlare dell’affare Open Fiber e delle possibili conseguenze sulla gestione di Telecom.

Nebbia fitta, invece, sull’altro 50% di Open Fiber, quello in mano a Enel. Il gruppo elettrico avrebbe deciso di vendere, ma a un prezzo che né Cdp né Tim sarebbero disposte a pagare.

A inizio 2020, tuttavia, i vertici di Enel arriveranno a scadenza. A quel punto, la situazione si dovrebbe sbloccare.

Intanto, Open Fiber ha rafforzato la collaborazione con il gruppo Hera. Dopo l’intesa firmata nel 2017 e i due contratti per l’utilizzo delle infrastrutture di rete gestite dalla multiutility nei territori serviti, in particolare nei comuni di Modena e Imola, è stato sottoscritto in questi giorni un ulteriore accordo ventennale, che permetterà a Open Fiber di collegarsi all’infrastruttura esistente di Acantho per favorire lo sviluppo dei servizi a banda ultra larga.