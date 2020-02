Open Fiber porta la fibra ultraveloce a Cosenza

Già predisposta la connessione ultraveloce per 8mila immobili – Al termine dei lavori saranno servite oltre 39mila unità immobiliari per un totale di 650 km di fibra ottica.

La fibra ultraveloce arriva a Cosenza. Open Fiber ha portato la connessione fino a 1 gigabit per secondo a oltre 8mila immobili situati nella città calabrese e presto raggiungerà oltre 39mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (la fibra che arriva fino a casa) per un totale di circa 650 km di fibra ottica.

La società ha reso note le zone che hanno già accesso alla connessione a banda ultralarga: Piazza Europa, Via Nicola Serra, Via Alberto Serra, Via Pasquale Rossi, Via Simonetta, Corso Luigi Fera, una porzione di Viale della Repubblica e Via Panebianco, Via Caloprese, Via Misasi e Via delle Medaglie d’oro.

Mentre i lavori continuano, bisogna però sottolineare una cosa: Open Fiber è un operatore wholesale only, il che significa che non vende la fibra ai clienti finali, ma si occupa delle infrastrutture e delle attività sul mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Saranno dunque Tiscali, Fibra City, Vodafone e Wind Tre gli operatori di telecomunicazione ad occuparsi della commercializzazione della fibra a banda ultra larga. “Nei prossimi mesi – sottolinea l’azienda guidata da Elisabetta Ripa – altri operatori cominceranno a erogare servizi sfruttando l’infrastruttura FTTH di Open Fiber”.