Open Fiber dona 120mila euro per supportare mamme e famiglie

La donazione è stata effettuata nell’ambito dell’iniziativa Ore Etiche creata per supportare la ripresa economica post-coronavirus

Open Fiber ha donato 120mila euro all’associazione “Salvamamme” che offre supporto alle mamme e alle famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico, anche a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito l’Italia, fornendo loro pacchi e scorte alimentari, farmaci, giochi e libri a domicilio, aiuto psicologico.

La donazione si aggiunge ai 71.500 euro raccolti dai dipendenti della società ed è stata effettuata nell’ambito dell’iniziativa “Ore Etiche” volta a dare sostegno alle organizzazioni in prima linea nella fase di ripresa post Covid-19.

Elisabetta Ripa, amministratore delegato Open Fiber: “Siamo fieri di aver dato vita a questa gara di solidarietà e della diffusa partecipazione dei nostri colleghi, i quali hanno dimostrato la loro attenzione verso chi ha vissuto momenti difficili. La collaborazione con Salvamamme non finirà qui, è nostra intenzione dare vita ad altre iniziative solidali con questa e con altre realtà che in questo difficile periodo sono state un importante paracadute per chi si è trovato grave in difficoltà”.

Maria Grazia Passeri, presidente Salvamamme: “L’iniziativa Ore Etiche è stata un segno concreto di solidarietà con la quale potremo continuare ad essere accanto a tante famiglie in questo periodo faticoso, inoltre in collaborazione con Impresa Sant’Annibale, daremo vita ad un laboratorio di sartoria legato al progetto di riuso creativo GRUCCIX. Il laboratorio sarà uno spazio di aggregazione ed un esempio di inserimento lavorativo per mamme in difficoltà e ragazzi delle case famiglia. Grazie ad Open Fiber la solidarietà non è andata in lockdown.”