Open Fiber: avviati i cantieri che porteranno Napoli verso il 100% di copertura in fibra ottica

I lavori fanno parte del “Piano Italia a 1 Giga” nell’ambito del PNRR che collegheranno oltre mille numeri civici della città

Open Fiber, l’azienda che si occupa della realizzazione dell’infrastruttura in fibra FTTH, ha avviato i nuovi cantieri per il completamento del 100% della copertura in fibra ottica a Napoli.

I lavori fanno parte del “Piano Italia a 1 Giga” nell’ambito del PNRR e permetterà di connettere alla rete ultraveloce in fibra ottica oltre mille numeri civici del capoluogo partenopeo.

Copertura in nuove zone della città

Il nuovo intervento di Open Fiber su Napoli prevede la copertura di zone finora non raggiunte da reti ad altissima capacità (VHCN – Very High Capacity Network): in particolare, i lavori si concentrano in alcune porzioni dei quartieri Pianura, Soccavo, Secondigliano, Camaldoli e dell’area industriale.

Nella città di Napoli sono state connesse oltre 417mila unità immobiliari grazie a un investimento privato di circa 120 milioni di euro.



La rete ultrabroadband consente inoltre di connettere i servizi pubblici comunali, abilitando la cosiddetta Smart City che rende i centri urbani moderni, tecnologicamente all’avanguardia e a prova di futuro.

Sono in corso lavori anche in altri comuni campani dove è prevista una prima fase con una copertura di oltre 16mila civici, equivalenti a circa 40mila unità immobiliari.

Ridurre il divario digitale del Sud Italia

“L’avvio dei cantieri nell’area di Napoli punta a ridurre ulteriormente il divario digitale, garantendo così a tutti il diritto alla connessione divenuto fondamentale per lo studio, il lavoro, le attività di impresa e lo svago. L’aggiudicazione del bando di Infratel Italia finanziato con i fondi pubblici del PNRR testimonia l’impegno costante di Open Fiber per connettere il Sud Italia, favorendone la coesione sociale tramite lo sviluppo della rete a banda ultralarga e renderlo attrattivo per gli investimenti economici” ha affermato Giovanni Schiattarella, field manager coordinator Campania di Open Fiber.