Open Fiber arriva ad Asti. Attivi i primi 5 partner

Pronta la connessione ultraveloce in 4.500 abitazioni che saliranno a 27.000 – Servizi commerciali già disponibili per i clienti

BBBell, Dimensione, Tiscali, Vodafone e WINDTRE sono i primi operatori a offrire servizi in fibra ultraveloce a Asti sulla rete di Open Fiber. Nella città piemontese, annuncia la società della fibra controllata da Cdp e Enel al 50% ciascuna, è stata completata la connessione in FTTH (Fiber to the home, ovvero fibra fino a casa) di circa 4.500 abitazioni.

I quartieri compresi tra Corso Volta, Piazza Campo del Palio e la stazione ferroviaria potranno dunque contare su una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La società guidata da Elisabetta Ripa ha completato il cablaggio di una parte della città ed è qui che ci si può rivolgere agli operatori che hanno già sottoscritto accordi di collaborazione con Open Fiber. “Si tratta solo del primo traguardo di un progetto ben più ampio – precisa la società – che prevede un investimento diretto di Open Fiber pari a 10 milioni di euro, e il collegamento di 27mila unità immobiliari attraverso un’infrastruttura interamente in fibra ottica di circa 150 chilometri“.

Va ricordato infine che Open Fiber, impegnata sulla realizzazione della rete in fibra ottica su scala nazionale, è un operatore wholesale only. Significa, in concreto, che non offre il servizio di telefonia o connessione ma che rivende agli operatori interessati – come appunto i cinque già citati – l’accesso alla propria rete, lasciando libero ciascuno di proporre la sua offerta commerciale ai clienti finali. Nuovi partner sono attesi nei prossimi mesi.