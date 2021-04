Opa Creval: Agricole oltre il 66,7%, fusione vicina

A poche ore dalla chiusura dell’Opa su Creval, i Credit Agricole Italia ha già raccolto oltre i due terzi del capitale con adesioni che superano l soglia magica del 66,7% – Questo rende possibile la convocazione di un’assemblea straordinaria per procedere alla fusione tra i due istituti bancari

Il Credit Agricole Italia ha vinto l’Opa lanciata sul Credito Valtellinese (Creval) raggiungendo a metà giornata oltre i due terzi del capitale e superando la soglia fatidica del 66,7% . I dati ufficiali saranno diffusi dalla banca offerente dopo la chiusura delle contrattazioni di Borsa di oggi ma il risultato dell’Opa lanciata dai francesi, attraverso la loro rappresentanza italiana, è chiarissimo e il mercato ha risposto massicciamente alla proposta di Credit Agricole Italia che ha offerto 12,5 euro ad azione pagati cash.

Con un risultato del genere in mano, Credit Agricole Italia si assicura il pieno controllo della dinamica banca valtellinese nel senso che ha i numeri per poter convocare e vincere anche le assemblee straordinarie ed è facile prevedere che questo sarà fatto presto perchè, grazie al largo successo dell’Opa, i francesi procederanno sicuramente alla fusione con il Credito Valtellinese, oltre naturalmente al cambio del Cda che è stato eletto nei giorni scorsi ma che non riflette già più i mutati equilibri nella compagine sociale.