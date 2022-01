Omicron: Diasorin lancia un nuovo test per la ricerca

Si tratta della nuova versione di un test già utilizzato e non serve a scopi diagnostici – Può essere eseguito direttamente su campioni raccolti tramite tampone

Diasorin annuncia il lancio di una nuova versione del test Simplexa Sars-CoV-2 Variants Direct, test a uso esclusivo di ricerca, che permette di individuare le mutazioni associate alla variante Omicron.

Il test, spiega la società farmaceutica in una nota, semplifica e accelera il processo di pre-selezione dei campioni positivi da sottoporre a sequenziamento, massimizzando l’efficacia delle attività di monitoraggio della diffusione delle varianti.

È importante sottolinea che il test Simplexa SARS-CoV-2 Variants Direct serve a fare ricerca, non diagnosi. Può essere eseguito direttamente su campioni raccolti tramite tampone nasale o nasofaringeo risultati positivi al Covid e permette di rilevare le mutazioni E484A, E484K, E484Q, G496S, Q498R, L452R, N501Y, e Y505H, cioè quelle presenti nelle varianti che hanno una potenziale rilevanza clinica ed epidemiologica (Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Iota, Kappa, Mu e Omicron).

Il test è venduto in un kit composto da reagenti pronti all’uso e viene eseguito senza necessità di estrazione grazie alla tecnologia del Direct Amplification Disc e alle analisi di curve di melting consentite dalla piattaforma Liaison Mdx.

A fine mattinata il titolo in Borsa di Diasorin viaggia in ribasso dell’1,7%, a 151,70 euro, collocandosi in fondo al Ftse Mib.