Nuovo Governo, atto primo: Golden Power su tecnologie 5G

Il Consiglio dei ministri ha deciso di esercitare i poteri speciali su alcuni contratti relativi all’acquisto di beni e servizi per il 5G da parte di Linkem, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e Tim

Il Governo Pd-M5s ha giurato solo stamattina, ma è già al lavoro su alcuni dossier scottanti.

Nel corso del primo consiglio dei ministri tenutosi nel pomeriggio, su proposta del neo-ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Governo ha deciso di esercitare il golden power su alcuni dossier riguardanti le aziende di Tlc.

I ministri, freschi di nomina, hanno esaminato le notifiche presentate da Vodafone, Wind (forniture Huawei) e Fastweb (forniture Zte) sui contratti stipulati con società che vendono tecnologia 5G. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito il via libera condizionato al rispetto di alcune prescrizioni.

L’esercizio dei poteri speciali ha riguardato in particolare l’acquisto di beni e servizi legati al 5G da parte delle principali società del settore: Linkem, Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb. I provvedimenti stabiliti dal cdm, avranno conseguenze indirette anche per Huawei e Zte.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Linkem l’esercizio del golden power è stato stabilito su contratti e accordi “aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G e acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione”, si legge nella nota diffusa dal Cdm.

Il coinvolgimento di Vodafone si deve agli “accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G”. Decisione simile per Tim, riguardante “gli accordi conclusi prima del 26 marzo relativi ad apparati e sistemi di comunicazione rispetto ai quali la tecnologia 5G può essere considerata una naturale evoluzione”.

Golden Power legata all’acquisto di beni e servizi per le reti 5G anche per Wind Tre, mentre per Fastweb l’esercizio dei poteri riguarda l’acquisto da Zte Corporation “degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell’ultima tratta della rete 5G FWA”.