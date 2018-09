Nuove banconote da 100 e 200 euro: ecco le novità

La Bce ha alzato il velo sul nuovo taglio che entrerà in circolazione a partire dal 28 maggio del 2019 – Più sicure delle precedenti, fanno parte della serie Europa introdotta nel 2013

Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro. La Bce ha alzato il velo sul nuovo taglio che entrerà in circolazione a partire dal 28 maggio del 2019.

Come le “sorelle più piccole” anche queste fanno parte della nuova serie “Europa” che la Banca Centrale Europea ha introdotto dal 2013.

“Siamo al completamento della nostra seconda serie. L’euro è un simbolo per l’Europa. In questi tempi in cui alcuni leader hanno usato il concetto di sovranità penso che le nostre banconote lo rappresentino al meglio”. Queste le parole di Yves Mersch, commissario del Comitato esecutivo.

“Le banconote in euro – ha aggiunto Mersch – sono anche un buon esempio di come la cooperazione possa funzionare efficacemente e effettivamente” a fronte di coloro che vorrebbero tornare a valute nazionali. E a dispetto dell’avanzare dei pagamenti elettronici, le banconote “restano ampiamente lo strumento di pagamento più diffuso” da parte dei cittadini “e sono probabilmente quello più inclusivo”.

Parlando in cifre, il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori di benzina e distributori automatici. Nel 2016 il 79% di tutti i pagamenti nell’area dell’euro è stato effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta. L’uso del contante è ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).

I nuovi biglietti da 100 e 200 sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da 50, come il ritratto nella filigrana e nell’ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma facili da controllare.

Nel dettaglio, spiega la Bce “nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite reca un piccolo simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. La striscia argentata mostra anche il ritratto di Europa, il motivo architettonico e il simbolo € riprodotto in grande. Inoltre, le nuove banconote da €100 e €200 presentano un numero verde smeraldo perfezionato. Figura in tutti gli altri tagli della serie Europa, ma questa versione più avanzata mostra anche il simbolo € che compare più volte all’interno del numero”.

Dal punto di vista estetico, le nuove banconote hanno dimensioni diverse rispetto a quelle della vecchia serie. Entrambi i tagli infatti hanno la stessa altezza del biglietto da 50 euro, ma la lunghezza resta invariata rispetto alla prima serie e proporzionale al valore della banconota. Le nuove dimensioni fanno sì che il nuovo taglio sia possa essere trattato e processate dalle apparecchiature più facilmente. Non solo, le banconote potranno anche essere riposte meglio nel portafoglio e dureranno più a lungo, perché meno soggette a usura.