Ntt Data investe 4 miliardi per l’intelligenza artificiale. In Italia punta a un 1 miliardo di fatturato e 1.500 assunzioni entro il 2028

La multinazionale giapponese lancia il programma AI Metamorphosis per trasformare le aziende italiane con l’intelligenza artificiale. Investimenti globali per 4 miliardi di dollari, focus su IA Generativa e integrazione con la piattaforma Axet. Obiettivo in Italia: 1 miliardo di fatturato e 1,500 assunzioni entro il 2028

Ntt Data, multinazionale giapponese nel campo della consulenza e dei servizi IT, ha annunciato un ambizioso piano di investimento volto a trasformare il panorama aziendale attraverso l’intelligenza artificiale. Il programma, denominato AI Metamorphosis, prevede un impegno finanziario di 4 miliardi di dollari distribuiti su tre anni.

La multinazionale giapponese mira a trasformare radicalmente il modo in cui le imprese italiane operano, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 1 miliardo di dollari nel mercato italiano entro il 2028. L’azienda, prevede, inoltre, di ampliare le sue operazioni nel paese, pianificando di assumere 1500 nuovi dipendenti entro il 2025.

L’intelligenza artificiale rappresenta il fulcro di questa strategia, in linea con la crescita significativa del mercato dell’IA in Italia, che nel 2023 ha registrato un aumento del 52%, raggiungendo un valore di 760 milioni di euro secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano.

Trasformare l’organizzazione aziendale

Il focus principale del programma AI Metamorphosis è quello di trasformare le funzioni aziendali cruciali come risorse umane, finanza, legale e marketing, migliorando sia la catena del valore interna che quella esterna. L’approccio non solo mira a ottimizzare le operazioni interne dell’azienda, ma punta anche a supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale. La multinazionale giapponese si propone di raggiungere questi obiettivi attraverso l’implementazione diffusa di strumenti e piattaforme di Generative AI, che entro la fine dell’anno saranno utilizzati dal 40% della forza lavoro aziendale.

Innovazione e integrazione tecnologica

Ntt Data sta anche investendo molto nella formazione dei propri dipendenti, prevedendo di dedicare oltre 30.000 ore a corsi di formazione specificamente mirati all’utilizzo di strumenti avanzati di Generative AI. Un’impegno volto non solo a migliorare le competenze tecniche interne, ma anche a preparare l’azienda per sfruttare appieno le potenzialità della nuova tecnologia.

Un elemento chiave della strategia della società è l’integrazione dei suoi sistemi con la piattaforma interna proprietaria Axet. Questa piattaforma offre una IA Generativa sicura e altamente contestualizzata, progettata per migliorare le prestazioni dei sviluppatori, consulenti e altre funzioni aziendali.

L’integrazione di Axet rappresenta un passo fondamentale verso l’ottimizzazione e l’automazione dei processi aziendali, consentendo a Ntt Data di offrire soluzioni AI-driven su misura per le esigenze specifiche del mercato italiano.

Ntt Data: un colosso da quasi 200 mila dipendenti

La nuova iniziativa fa parte di una più ampia strategia globale che ha visto la fusione delle attività di Ntt Data e Ntt Ltd. in Ntt Data Inc. a partire dal 1° aprile di quest’anno. Questo colosso globale unisce le operazioni al di fuori del Giappone, vantando oltre 190.000 dipendenti in più di 50 paesi e ricavi superiori ai 30 miliardi di dollari.

“Siamo pronti a guidare il cambiamento esponenziale e irreversibile che stiamo affrontando, valorizzando le competenze delle persone e adottando un approccio consulenziale innovativo. La nostra visione è quella di sfruttare l’AI non solo come tecnologia, ma come un alleato strategico per trasformare radicalmente il modo di lavorare delle imprese e migliorare la qualità della vita delle persone” ha commentato Ludovico Diaz, ceo di Ntt Data Italia.