Npl e Spv notes, MyCredit fa provvista per nuovi acquisti

La società specializzata in acquisto e valorizzazione di portafogli Npl e Utp ha realizzato una nuova emissione di Strumenti finanziari partecipativi da 10 milioni riservata a investitori professionali

Nella corsa all’acquisto dei portafolgi Npl, anche MyCredit si prepara a giocare le sue carte ampliando la propria “potenza di fuoco”. E’ questo il senso della nuova emissione di Strumenti finanziari partecipativi (Sfp) per un valore complessivo di 10 milioni di euro lanciata dalla società. L’operazione è stata riservata alla sottoscrizione di investitori professionali.

“I fondi sono destinati all’acquisto di portafogli di crediti Npl secured – comunica MyCredit anche attraverso la sottoscrizione di notes di SPV (Special purpose vehicle) ovvero in obbligazioni emesse dalle speciali società che acquistano crediti.

Tutti gli asset acquisiti saranno gestiti con un approccio su base territoriale – precisa ancora il comunicato – e la capacità di fare da ponte tra mondo finanziario e immobiliare anche grazie ad una rete di oltre 1150 broker attivi.

Il rendimento, atteso maggiore del 10% lordo annuo, è parametrato ai valori di recupero del sottostante e distribuito su base semestrale.

Mirko Tramontano, CEO di MyCredit Spa, sottolinea che quella appena realizzata è “la prima operazione nel settore sviluppata con queste modalità: ci permetterà di acquisire e gestire portafogli di valore di gran lunga superiore grazie alla possibilità di realizzare operazioni di acquisto congiunte con i principali investitori istituzionali”.

Il gruppo My Credit include le società Make Your Credit e la controllata Build your Credit (ramo immobiliare) è una realtà specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli NPL e UTP, nata a luglio 2019.