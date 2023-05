Notre-Dame di Parigi, il progetto di restauro in una mostra per celebrare la restituzione della Cattedrale nel 2024

Una mostra per celebrare i lavori di restauro e di architettura della Cattedrale Notre-Dame di Parigi. L’opera sarà restituita al pubblico nel 2024 e farà scoprire la bellezza dei suoi spazi interni ripuliti e restaurati.

Il 15 aprile 2019 un violento incendio ha colpito la Cattedrale di Notre-Dame. In seguito a questo disastro, è stato avviato uno straordinario progetto di restauro, finanziato grazie alla generosità di 340.000 donatori di 150 Paesi, mobilitati dalla notte dell’incendio.

Nel 2024, l’istituzione pubblica restituirà la Cattedrale di Notre-Dame ai fedeli e ai visitatori di tutto il mondo. Questa eccezionale avventura umana ha luogo nel cuore di Parigi e in molti laboratori

in Francia: ovunque si mobilitano compagni, artigiani, architetti, ingegneri e ricercatori per far rivivere l’edificio. Questi uomini e donne si registrano nella lunga serie di costruttori che hanno plasmato la storia di questo sito patrimonio dell’umanità.

La storia della cattedrale di Notre-Dame

Quando, intorno al 1160, il vescovo di Parigi, Maurice de Sully, decide di ricostruire la cattedrale, sceglie risolutamente la modernità. Il monumento venne progettato secondo i principi della nascente architettura gotica. Dall’inizio del XIII secolo, il coro si è alzato da terra, la navata dispiega i suoi si erigono gradualmente cinque vasi e le torri della facciata. Per integrare le ultime innovazioni e portare molta luce nell’edificio, l’impianto originario fu modificato durante la prima metà del XIII secolo. Il prospetto nella navata e nel coro è ancora più arioso, le pareti scompaiono per lasciare altro spazio per campate alte.

A metà del XIII secolo, all’incrocio tra il coro e la navata, Jean de Chelles e Pierre de Montreuil ricostruirono il transetto. In ogni braccio da questa enormi rose completamente smaltate lasciano entrare una luce multicolore.

Il nome di un altro architetto è indissolubilmente legato alla Cattedrale di Notre-Dame, quello di Viollet-le-Duc, che restaurò l’edificio tra il 1843 e il 1865. Ha rivisitato tutte le parti, in collaborazione con Jean-Baptiste-Antoine Lassus, poi da solo dal 1857. Architetto visionario, Viollet-le-Duc ha realizzato la cattedrale parigina la dimostrazione della sua teoria del restauro, lasciando un segno indelebile all’interno

del monumento.

Ricostruita la guglia e le famose sculture

È la sua guglia che sarà ricostruita identicamente e che ospiterà nuovamente nel 2024 le 16 sculture restaurate, depositate quattro giorni prima dell’incendio e presentate in mostra.

Risultato di una coproduzione tra l’establishment responsabile pubblico della conservazione e del restauro della cattedrale di Notre-Dame de Paris, committente del progetto, e della Cité de l’architecture e patrimonio, questa mostra offre un legame privilegiato con l’edificio attualmente inaccessibile al pubblico. Questo restauro ci permette di scoprire il saper fare dei compagni e degli artigiani che lavorano restituire la cattedrale al culto e alla visita nel 2024. Infine, è un’opportunità per evidenziare la permanenza e l’evoluzione delle tecniche utilizzate sui siti del patrimonio.

La varietà delle opere e degli oggetti presentati permette così di cogliere la matericità della cattedrale, dal Medioevo all’attuale cantiere di restauro. La mostra presenta alcuni segreti, come la presenza di punti metallici risalenti al Medioevo, capolavori, come sculture, dipinti o le vetrate colorate e le sfide

le parti interessate sul sito, come la ristorazione della sua cornice.

Immagine di copertina: Les peintures murales retrouvent la vivacité de leurs couleurs dès les premières étapes de nettoyage © Patrick Zachmann/Magnum Photos