Nomine YoungShip Italia: Nicolò Iguera è il nuovo presidente, tre vice, ed Esther Marchetti segretario generale

Rinnovo nomine al vertice di YoungShip Italia, il branch italiano di YoungShip International che con il Patrocinio di Confitarma riunisce i giovani tra i 20 e i 40 anni impegnati nell’economia e nell’industria marittima – L’ingegnere genovese Iguera è il nuovo presidente

Nicolò Iguera, ingegnere navale genovese, è il nuovo presidente di YoungShip Italia, l’associazione creata con il patrocinio del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma che riunisce i giovani tra i 20 e i 40 anni che operano nel campo dell’economia e dell’industria marittima. Iguera è stato eletto ieri dal Consiglio Direttivo di YoungShip Italia, che è stato rinnovato dall’assemblea per il triennio 2023-5. Nominati anche tre vicepresidenti nelle persone di Emanuele Tedesco per il Nord, Cristiana Sparvieri per il Centro e Pasquale Leone per il Sud. Esther Marchetti è stata riconfermata Segretario Generale.

“Sono molto onorato di ricoprire questo incarico – ha dichiarato Iguera dopo l’elezione – perchè credo fermamente che YoungShip rappresenti un’opportunità preziosa di aggregazione dei giovani professionisti del mare. Il nostro mondo è per sua natura internazionale e poter contare sullo scambio di contatti ed esperienze con il network delle numerose associazioni YoungShip di altri Paesi è un valore aggiunto sul quale voglio puntare durante il mio mandato. Allo stesso modo, mi piacerebbe valorizzare la presenza di soci in tutto lo Stivale, organizzando anche venti ed occasioni di i ncontro a livello locale”.

YoungShip Italia è il branch italiano dell’associazione internazionale YoungShip International nata in Norvegia nel 2013 e che oggi conta a livello mondiale oltre 3 mila iscritti.