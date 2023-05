Nomine Vigilanza Bce: al via le candidature per la poltrona di Enria. La tedesca Buch in pole position

A 7 mesi dalla fine del mandato di Andrea Enria come presidente della Vigilanza Bancaria si sono aperte le selezioni – In corsa anche l’Irlandese Donnery e la spagnola Delgado – Domande entro il 23 giugno

La Bce ha dato ufficialmente il via alle procedure per scegliere chi succederà ad Andrea Enria. Una cosa sembra ormai certa: a partire dal 2024 alla guida del Consiglio di Vigilanza della Bce ci sarà una donna. Probabilmente sarà la tedesca Claudia Buch, ma in corsa ci sono anche la spagnola Margarita Delgado e l’irlandese Sharon Donnery.

Bce: al via le candidature per le nomine al consiglio di Vigilanza

Il 17 maggio, la Banca Centrale Europea ha pubblicato l’avviso per le candidature alla carica di presidente del Consiglio di vigilanza, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il mandato dell’attuale presidente del Consiglio di vigilanza, Andrea Enria, scade infatti alla fine del 2023.

L’Eurotower ha inviato i candidati a presentare domanda entro il 23 giugno prossimo. “Il Consiglio direttivo della Bce – si legge – istituirà un comitato di preselezione per preparare una rosa di candidati più idonei. Dopo aver consultato il Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo nominerà un candidato in autunno, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e confermato dal Consiglio dell’Unione europea nel quarto trimestre del 2023”.

Il mandato dura cinque anni, dunque fino al 2029, e non è rinnovabile.

Nomine Vigilanza Bce: Buch in pole per la poltrona di Enria

Dal 2014, anno in cui è stato creato, il Consiglio di Vigilanza è stato guidato prima da una francese, Danièle Nouy, e poi da un italiano, Enria appunto, entrato in carica nel gennaio del 2019. Adesso tocca agli altri.

In pole position per la poltrona attualmente occupata dall’italiano Andrea Enria c’è l’attuale vicepresidente della Bundesbank Claudia Buch, entrata nel consiglio di Vigilanza come rappresentante della Bundesbank lo scorso 10 marzo al posto di Joachim Wuermeling.Buch ha due rivali, che però per il momento sembrano avere qualche chance in meno. La prima è l’irlandese, Sharon Donnery, vice governatrice della banca centrale d’Irlanda e dal luglio del 2022 responsabile per la regolamentazione finanziaria, la seconda è la spagnola Margarita Delgado, vice governatrice della banca centrale di Spagna. I giochi sono aperti.