Nomine: sarà Andrea Mangoni a guidare Mundys, la ex Atlantia. Obiettivo: rilancio e acquisizioni

Atlantia diventa Mundys e Edizione della famiglia Benetton sceglie Andrea Mangoni come amministratore delegato

Sarà Andrea Mangoni il nuovo amministratore delegato scelto dalla Edizione della famiglia Benetton per guidare Mundys, la ex Atlantia che proprio in questi giorni ha cambiato nome. È stato il presidente della holding Alessandro Benetton ad annunciare il cambio di nome da Atlantia a Mundys e a far capire che la nomina era vicina, probabilmente entro fine mese, in quanto era stato individuato un candidato «pronto a far parte di questa orchestra».

«La nascita di Mundys è, da un lato, la conclusione di un anno di lavoro nel quale abbiamo portato avanti un profondo cambiamento e una forte discontinuità dei valori e del business – è stato il commento di Alessandro Benetton, vice presidente esecutivo di Mundys – dall’altro è l’avvio di un nuovo capitolo della nostra storia imprenditoriale, che vogliamo scrivere con i nuovi partner di Blackstone e le nuove professionalità che si sono unite al gruppo».

Mundys gestisce i business delle autostrade e degli aeroporti che fanno capo a Edizione e, dopo il cambio di nome, restava da completare la scelta del nuovo Ad dopo le dimissioni di Carlo Bertazzo che ha lasciato il gruppo a fine 2022. La scelta è caduta su Andrea Mangoni, che a breve dovrebbe rimettere le sue deleghe in DoValue, e raggiungere Mundys. Mangoni è stato amministratore delegato di Acea, Tim Brasil e Sorgenia ed è entrato nel Cda di Atlantia nell’aprile 2022.

Mundys cambia rotta: 10 miliardi da investire in 5 anni in autostrade e aeroporti

Dopo il delisting di Atlantia da Piazza Affari (con conseguenti dimissioni del Cda e deleghe operative affidate all’attuale presidente Giampiero Massolo) e il rebranding del gruppo, l’obiettivo affidato a Mangoni sarà di fare di Mundys il primo gruppo mondiale del settore infrastrutturale, investendo in innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi al passeggero. Gli obiettivi della società – che controlla Aeroporti di Roma – sono stati presentati da Benetton alla riunione dei top manager del gruppo nel corso della quale è stato annunciato, appunto, il nuovo nome della società che ha in programma 10 miliardi di investimenti a livello organico, da realizzare nei prossimi cinque anni, ma è anche pronta per una nuova fase di rilancio, e non esclude ulteriori acquisizioni. Si guarda a nuove concessioni autostradali – per cui sono in stato avanzato alcune gare in Grecia e a Puerto Rico – ma anche nuovi scali aeroportuali oltre che all’investimento in Getlink, la società che gestisce il tunnel della Manica.