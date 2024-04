Nomine, Ferraris guiderà ancora le Fs o diventerà l’Ad di Netco? “Ho cominciato un percorso che va continuato”

Il futuro dell’Ad delle Ferrovie dello stato, Luigi Ferraris, è al centro della partita delle nomine pubbliche. I risultati raggiunti da Ferraris parlano per lui e per una riconferma ma non mancano le sirene di Netco

Il futuro di Luigi Ferraris, il bravissimo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, domina la partita delle nomine pubbliche che dovrebbe scattare a maggio ma che potrebbe finire dopo le elezioni europee di giugno. Le scelte che il Governo deve fare sia sulle Fs che sulla Cassa depositi e prestiti sono al centro della scena.

A rigor di logica Ferraris stramerita la conferma. I risultati che ha realizzato nelle Fs parlano per lui. “Il 2023 è stato l’anno dei record per un gruppo come le Fs sempre più internazionale”. Una crescita del 18% rispetto all’anno precedente, 40 miliardi di investimenti in 3 anni e 12 mila occupati in più, tutti in Italia. Come si fa a non confermare un Ad come Ferraris? Ma la sua eccellenza manageriale stuzzica l’attenzione anche di altre società e l’agenzia Bloomberg ha scritto di recente che Ferraris potrebbe essere candidato a guidare Netco, la rete delle tlc in via di scorporo da Tim. Essendo stato l’Ad di Terna e in precedenza avendo ricoperto ruoli di spicco all’Enel e alle Poste prima di approdare a Fs, esperienza di reti e di gestione Ferraris ne ha da vendere. Ma sarebbe saggio se la politica pensasse anche alla stabilità di un gruppo in crescita come le Ferrovie dello Stato che ha bisogno di tempi lunghi per sfruttare tutte le sue potenzialità. E infatti questa è probabilmente l’idea di Ferraris che ieri, in un’ampia intervista al Sole 24 Ore, ha detto: “In Ferrovie abbiamo cominciato un percorso tre anni fa che, per quanto mi riguarda, va continuato”.