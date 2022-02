Nomine: in Cdp arriva Giancarlo Scotti nuovo direttore dell’immobiliare

Novità anche per Andrea Montanino. Marco Doglio lascia il gruppo

Giancarlo Scotti è il nuovo responsabile della Direzione immobiliare di Cdp. Andrea Montanino diventa invece responsabile della nuova Direzione Strategie Settoriali e Impatto. Lo comunica la società.

Giancarlo Scotti, 60 anni, laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, entra in Cdp lasciando il ruolo di presidente di Prelios Sgr e di vicepresidente di Risanamento. E’ stato amministratore delegato di Reale Compagnia Italiana Generali Real Estate ed è stato Partner di Lazard & Co. con responsabilità del settore immobiliare a livello europeo.

Andrea Montanino, 53 anni, è in Cdp dalla fine del 2019 come Capo economista. In passato ha ricoperto diversi incarichi, come quello di direttore esecutivo membro del board del Fondo Monetario Internazionale.

Entrambi risponderanno all’Ad Dario Scannapieco. In particolare, Giancarlo Scotti assumerà la responsabilità, tra le altre, di affiancare il vertice nella definizione delle strategie di sviluppo e valorizzazione del comparto immobiliare a livello di Gruppo, coordinandone le relative attività; Andrea Montanino, invece avrà il compito di valutare i principali trend economici nazionali e internazionali, analizzando settori economici e identificando eventuali gap di mercato da colmare e ambiti da sviluppare.

Infine, il consiglio di amministrazione di CDP ha ringraziato Marco Doglio, responsabile uscente della Direzione Immobiliare, per il lavoro svolto in questi anni.