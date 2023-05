Nomine Fs Italiane, vince la linea Ferraris: Strisciuglio Ceo di Rfi, Corradi confermato a Trenitalia

Cuzzilla diventa presidente di Trenitalia, De Filippis Ad di Mercitalia – Gli amministratori delegati indicati saranno nominati alla prima riunione del Cda

Salvini scende a patti e a vincere è la linea Ferraris. Si è conclusa così la tornata delle nomine riguardante le società controllate da Ferrovie dello Stato: Trenitalia, Rfi e Mercitalia Logistics.

“Con il rinnovo dei consigli di amministrazione di Rfi e Trenitalia e la nomina del nuovo amministratore dlegato di Mercitalia Logistics, si compone oggi una squadra che saprà sin da subito affrontare al meglio le sfide che attendono il nostro gruppo” – ha affermato l’amministratore degato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris. “Dalla realizzazione dei progetti finanziati con il Pnrr, del quale siamo il principale soggetto attuatore, agli obiettivi del nostro Piano Industriale che punta, tra l’altro, allo sviluppo di un sistema di infrastrutture e di servizi di mobilità collettiva sempre più efficiente, sostenibile e innovativo. Queste nomine rappresentano, inoltre, un importante riconoscimento delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno del gruppo”, ha concluso.

Nomine: un altro braccio di ferro su Fb, vince la linea Ferraris

Come già accaduto con le altre partecipate pubbliche – Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna – ma anche per i vertici di Rai, Guardia di Finanza e Polizia, le nomine di Fs sono state oggetto di un duro braccio di ferro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Salvini era riuscito a “spuntarla”, con disappunto dei mercati, su Enel (con le nomine di Paolo Scaroni alla presidenza e di Flavio Cattaneo nel ruolo di Ceo) e sulla Polizia (con Vittorio Pisani), su Fs invece a prevalere è la linea Meloni. O meglio la linea Ferraris, perché era stato proprio l’attuale numero uno di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, a caldeggiare per Rfi la scelta di un manager interno (Salvini ne chiedeva al contrario uno esterno proveniente da Tim) che conoscesse bene la società. Una proposta accolta e sostenuta da Meloni, ma anche dal ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto.

Le nomine di Trenitalia, Rfi e Mercitalia Logistics

Si sono riunite oggi le assemblee delle società Rfi, Trenitalia e Mercitalia Logistics, interamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane.

Partiamo dalla prima: l’assemblea dei soci di Rfi ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2025. Dario Lo Bosco è stato eletto alla presidenza, mentre l’amministratore delegato è Giampiero Strisciuglio, che lascia dunque l’incarico di Ceo di Mercitalia Logistics.

Nominato anche il nuovo cda di Trenitalia, anche in questo caso per il triennio 2023-2025. Stefano Cuzzilla ricoprirà la carica di presidente, mentre Luigi Corradi viene confermato nel ruolo di amministratore delegato. “Stefano Cuzzilla ha lasciato l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane”, sottolinea Fs in una nota.

Infine, l’assemblea di Mercitalia Logistics ha nominato consigliere Sabrina De Filippis indicandola come amministratore delegato in sostituzione dell’uscente Gianpiero Strisciuglio. De Filippis ha lasciato l’incarico di direttore Business Regionale Trenitalia.

I prossimi passi

Gli amministratori delegati indicati dalle tre società saranno nominati ufficialmente alla prima riunione del Cda e “avranno tutti le deleghe operative”, sottolinea Fs.

La presidente, Nicoletta Giadrossi, e l’amministratore delegato, Luigi Ferraris, a nome di tutto il Gruppo FS Italiane, ringraziano i consigli di amministrazione uscenti, in particolare la Presidente di Rfi, Anna Masutti, l’amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, e il presidente di Trenitalia, Michele Pompeo Meta, per il prezioso lavoro svolto.

“Un sentito ringraziamento e un sincero augurio di buon lavoro per il suo nuovo importante incarico nel Gruppo – conclude la nota – anche al consigliere uscente di Fs Italiane, Stefano Cuzzilla”.