Nexi vola in Borsa su rumors di interesse dal fondo Cvc. Intanto si pensa alla quotazione

Il fondo CVC starebbe valutando una potenziale offerta da tempo e potrebbe approfittare delle basse quotazioni del titolo Nexi. Cdp e il golden power. In tarda mattinata, fonti vicine a Cvc smentiscono contatti. Il titolo resta in rialzo.

Il titolo Nexi , dopo molti tentativi falliti di fare un prezzo e sospeso dall’avvio delle contrattazioni per eccesso di rialzo, verso le ore 10 stamane finalmente mostra una quotazione: un rialzo di oltre il 18% a 6,81 euro. L’impennata viene dai rumors su una possibile offerta da parte della società di private equity CVC Capital Partners. Bloomberg ha scritto ieri martedì 17 ottobre che CVC starebbe valutando una potenziale offerta, dopo aver messo la società PayTech italiana guidata da Paolo Bertoluzzo nel suo radar da tempo, secondo quanto hanno riferito fonti a conoscenza della situazione.

Titolo visto salire ancora in giornata

Le azioni di Nexi sono scese del 22% da inizio anno a Piazza Affari, dandole un valore di mercato di 7,6 miliardi di euro, lontano dai 9 euro a cui il gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo si era quotato nel 2019 e lontanissimo dal picco di 19 euro toccato a luglio del 2021. Le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,883 e successiva a quota 7,091. Supporto a 6,675.

La società è cresciuta rapidamente attraverso una serie di acquisizioni negli ultimi anni, fino a diventare uno dei maggiori attori nel settore dei pagamenti europeo, ma accumulando anche un debito che allarma gli investitori. Cvc, secondo la ricostruzione dei media, sarebbe al lavoro sul dossier da tempo e potrebbe approfittare delle basse quotazioni del titolo Nexi. Sulla performance pesano sia problematiche di carattere settoriale come lo sgonfiarsi della bolla tech, sia specifiche tematiche societarie come l’alto livello del debito che alla fine del terzo trimestre si attestava a 5,4 miliardi, pari a 3,2 volte l’ebitda.

Il progetto della quotazione

Il fondo inglese contemporaneamente è anche al lavoro sul processo di quotazione della società che, secondo indiscrezioni circolate sempre martedì 17, potrebbe avere luogo in novembre ad Amsterdam. Non è stata ancora fissata una tempistica precisa e l’annuncio potrebbe avere luogo solo la prossima settimana, spiega Reuters. L’ultima valutazione della società risale al 2021 ed è di circa 15 miliardi di dollari.

Il ruolo degli azionisti di Nexi, Cdp compresa

Per il fondo può essere complicato formulare un’offerta capace di soddisfare le aspettative di rendimento degli azionisti di Nexi. Nel capitale del gruppo figurano altri private equity — Hellman & Friedman, Advent e Bain — anch’essi attenti a massimizzare i ritorni sui loro investimenti. Nel libro soci compare poi con il 13,6% Cassa Depositi e Prestiti che, insieme al golden power governativo, rappresenta un forte presidio a garanzia dell’italianità del polo dei pagamenti, di cui Cvc e il suo capo in Italia, Giampiero Mazza, o altri eventuali pretendenti dovranno tener conto.

Aggionamento alle ore 1240

Nexi e’ uno dei tanti dossier sotto osservazione, ma non ci sono stati contatti con l’azienda, ne’ e’ in preparazione alcuna offerta. Lo hanno detto fonti vicine a Cvc in tarda mattinata, secondo quanto riportato dal Sole24ore. Il titolo Nexi a Piazza Affari resta in rialzo, ma sotto i massimi della mattina.