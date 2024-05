Newlat Food acquisisce Princes Limited e il titolo vola in Borsa. Nasce gruppo alimentare da 3 miliardi di euro

Newlat Food, gruppo agroalimentare italiano, ha acquisito Princes Limited, storico gruppo britannico, per 700 milioni di sterline. L’operazione crea un nuovo gigante alimentare con un fatturato di 3 miliardi di euro e rafforza la posizione di Newlat Food nel mercato europeo. Il titolo sale

Newlat Food, gruppo agroalimentare italiano con sede a Reggio Emilia, ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880. Princes Limited è attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation. L’accordo prevede un pagamento di 700 milioni di sterline, senza considerare debiti o liquidità, di cui 650 milioni saranno pagati in contanti e 50 milioni in azioni di Newlat Food.

Al completamento dell’operazione, Newlat Food cambierà nome diventando New Princes Group. In Borsa il titolo vola guadagnando oltre l’8%. Alle 11, le azioni crescono dell’8,68% a 6,89 euro.

New Princes Group: nasce un gruppo da 3 miliardi di fatturato

Con l’acquisizione di Princes, Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e otterrà una solida posizione in nuove categorie nel mercato britannico. Il Gruppo espanderà la sua offerta di prodotti verso i clienti, diventando una delle principali aziende multimarca e multiprodotto nel settore alimentare in Europa. Grazie al suo know-how industriale e alla capacità produttiva dei suoi 31 stabilimenti, Newlat Food diventerà un player unico nel settore.

Princes Limited ha generato un fatturato consolidato per l’anno fiscale 2024 (conclusosi il 31 marzo 2024) di 1,71 miliardi di sterline e un EBITDA Adjusted di 100,54 milioni di sterline. L’Utile netto rettificato ha raggiunto i 13,03 milioni di sterline.

Con l’acquisizione prevista di Princes, i dati consolidati pro-forma (combinati) di Newlat Food mostreranno un fatturato di Euro 2,8 miliardi, un EBITDA Adjusted di Euro 188 milioni e un utile netto adjusted di Euro 31,44 milioni. Il debito netto pro-forma raggiunge i 616 milioni di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA di 3,28x, mentre il rapporto debito netto/EBITDA si anticipa sarà inferiore a 2,5x alla fine dell’anno fiscale corrente.

Closing previsto entro luglio 2024

Il closing dell’operazione, condizionato all’approvazione antitrust e alla consultazione dei comitati aziendali europei e olandesi di Princes, è previsto entro luglio 2024. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato che l’operazione non sarà soggetta alla golden power.

Il finanziamento sarà coperto dalla liquidità aziendale, dal Finanziamento Soci e da un prestito di 300 milioni di euro da un gruppo di banche internazionali guidato da Unicredit e BNL BNP Paribas. Altri partecipanti al pool includono Rabobank, Commerzbank, Banco BPM e BPER. Unicredit, BNL BNP Paribas ed Equita hanno agito come advisor finanziari, mentre BonelliErede e LCA hanno fornito consulenza legale a Newlat Food.

Mastrolia, presidente di Newlat Food: “Consolidiamo la nostra posizione nel settore alimentare”

“Siamo estremamente orgogliosi di essere giunti ad un accordo per questa transazione, che segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita. Princes Limited è un’azienda prestigiosa e l’integrazione delle sue attività con Newlat Food ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare. Al termine dell’acquisizione, Newlat Food diventerà una delle più grandi aziende alimentari quotate alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di protagonista internazionale. Le prospettive economiche del nuovo gruppo ci danno fiducia in un futuro di crescita sostenibile, pronto a creare valore per tutti gli stakeholder. Il nuovo gruppo offrirà un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più esigente e diversificato. Questa transazione ci permetterà di entrare in nuovi segmenti di mercato e di servire meglio i nostri clienti con un’offerta di prodotti ancora più completa, innovativa e unica. L’integrazione tra Newlat Food e Princes Limited rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le aziende di condividere competenze, risorse e sinergie, contribuendo a un futuro di successo e reciprocamente vantaggioso. La missione del nuovo gruppo rimane quella di garantire l’eccellenza e l’innovazione continue, mantenendo in primo piano la soddisfazione dei clienti e la sostenibilità” ha dichiarato Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food.