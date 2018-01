Netflix incanta Wall Street: conti “bellissimi” e il titolo vola

Netflix entra nell’olimpo delle società con una capitalizzazione superiore a 100 miliardi di dollari.

Wall Street in visibilio per Netflix. Il boom di abbonati, gli investimenti annunciati e l’ottima trimestrale pubblicata ieri a mercati chiusi sono stati premiati dagli investitori internazionali che nel giro di poche ore hanno consentito al colosso della tv in streaming di entrare nell’olimpo delle società mondiali con una capitalizzazione di Borsa superiore ai 100 miliardi di dollari.

Il fermento sul Nasdaq non accenna a fermarsi: la seduta di ieri, 22 gennaio, si era conclusa per Netflix con un rialzo del 3,23% a 227,58 dollari, con gli investitori già fiduciosi sugli ottimi risultati pubblicati poco dopo. Ma la vera e propria pioggia di acquisti è arrivata nel dopo mercato, quando il titolo è schizzato del 9%.

Oggi, a meno di mezz’ora dall’apertura della Borsa americana, le azioni Netflix salgono del 10,6% a 251,8 dollari con una capitalizzazione pari a 108,578 miliardi, record assoluto per il sito di microblogging. Da inizio anno, il rialzo sfiora il 30%.

Netflix ha ottenuto ben 8,3 milioni di utenti in più (dei quali 6,3 milioni sono internazionali), raggiungendo la quota complessiva di 117,6 milioni. Nello stesso periodo Nell’ultimo “bellissimo” (come lo ha definito la società) trimestre 2017,in più (dei quali 6,3 milioni sono internazionali), raggiungendo la quota complessiva di 117,6 milioni. Nello stesso periodo i ricavi sono cresciuti del 33% a 3,29 miliardi di dollari a fronte di un utile più che raddoppiato a 185,5 milioni di dollari contro i 66,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.