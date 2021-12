Natale 2021: l’orologio da donna conquista sempre più il mercato

Il mercato dell’orologio da donna sembra destare sempre più attenzione ed è sempre più “fashion” avere al polso un segnatempo, magari impreziosito da diamanti e pietre preziose colorate. Inoltre, meglio se inteso come un vero e proprio gioiello

Se quella dell’orologeria è considerata una passione prevalentemente maschile, è curioso pensare che il primo orologio da polso fu un modello per signora. La fortunata signora in questione era una contessa che acquistò un orologio decorativo di Patek Philippe del 1868, montato su un bracciale: il più antico ancora oggi esistente.

Accanto ad un gusto femminile, stiamo vedendo una maggiore domanda sul mercato di orologi con forme e modelli decisamente trend o unisex, con dimensioni più grandi rispetto a quelle più classiche. Orologi che spesso sono indossati da star internazionali del cinema, moda o della musica (vedi foto fondo pagina) che stanno sicuramente influenzando questa precisa tendenza orientata decisamente sul moderno, e meglio verso alcuni e precisi brand come: Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe, Cartier, Bulgari, Frank Muller e altri ancora.





Da tenere in considerazione il marchio Rolex – che detiene la leadership sul mercato anche nelle versioni con diamanti – che propone orologi e modelli decisamente preziosi anche per la donna. Trat- tasi generalmente di orologi costosi, come il Rolex Ladies Masterpiece White Gold è in oro bianco a 18 carati, 29 millimetri di diametro e una lunetta incastonata con 116 diamanti e con movimento automatico. Il Datejust special edition yellow gold, 34 millimetri di diametro e lunetta con diamanti incastonati, il movimento è sempre automatico.

L’ Oyster perpetual Lady Datejust Pearlmaste White gold, 29 millimetri di diametro in oro bianco a 18 carati, così come il cinturino. La lunetta ha 32 diamanti incastonati e sul quadrante le ore sono anch’esse in diamanti. Infine il Datejust Ladies Platinum, 26 millimetri di diametro. Ha una lunetta bombata e tempestata con 24 diamanti.

Nel caso di Audemars Piguet, interessanti le versioni con diamanti del modello Royal Oak, sia in oro che in acciaio

Assolutamente vincente il brand Cartier con il suo intramontabile modello Tank Française, anche nel- la versione acciaio con diamanti. Tank Française, movimento al quarzo, cassa in acciaio ornata di 24 diamanti taglio brillante. Dimensioni della cassa 25 x 20 mm.

Gode di un nuovo interesse anche Bvlgari, la storica Maison che negli anni ’40 realizzò per la prima volta in gioielleria un orologio-bracciale a forma di serpente con il quadrante incastonato nella testa, tempestata di gemme e con il cinturino dorato che avvolge il polso. Un orologio amato da icone del mondo della moda e del cinema, come Elisabeth Taylor che nel 1962 lo indossò nelle riprese del film Cleopatra. Ma anche, Marilyn Monroe, Anna Magnani, Lauren Bacall, Sophia Loren, Soraya, Claudia Cardinale, Nicole Kidman, Susan Sarandon, Catherine Zeta Jones, Charlize Theron ad Angelina Jolie, alle quali Bulgari ha dedicato a tutti loro un pezzo unico. Di Bvlgari come brand di orologi-gioielli per donna, va ricordata Diana Vreeland, il giudice della moda di New York, che amava indossare la sua cintura pitonata di Bvlgari a doppio giro come collana. Vreeland era così affascinata dal potere seducente dei serpenti che in un memorandum del 1968 indirizzato al suo staff editoriale scrisse: “Non dimenticare il serpente…il serpente dovrebbe essere su ogni dito e attorno ad ogni polso e ovunque”. Da qui l’unione la fusione tra il serpente e il bracciale Tubogas, due valori iconici che caratterizzano la Maison. Un orologio con un bracciale progettato negli anni ’50, ancora oggi tra i preferiti di un design storico.

Non è escluso, che a breve, aumenti ulteriormente l’interesse e che l’orologio da donna possa diventare un valido investimento da perseguire, come ormai sta succedendo per l’orologio maschile, che sembra non avere più limiti di prezzo, entrando così – anche alcuni modelli da donna – nel segmento “asset class” di collezionisti che mirano alla rivalutazione sul mercato in tempi brevi per il moderno e a medio-lungo termine per il vintage di qualità. Ciò che dobbiamo considerare in caso di acquisto per investimento è il prezzo, che nel caso dell’orologio vintage in oro con brillanti, cinturino oro e pelle, può essere più interessante in previsione di una rivalutazione, infatti non mancano occasioni di poter- si aggiudicare l’oggetto preferito ad un costo decisamente accessibile. Per il moderno, nonostante il prezzo sia decisamente superiore per tutta una serie di fattori di crescita del mercato del lusso, rappresenta comunque un buon investimento.