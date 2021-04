Nat-Shango (Thunder) di Kerry James Marshall in vendita da Christie’s New York

Il dipinto Nat-Shango (Thunder) di Kerry James Marshall, 1991 nella sua imminente vendita serale del 21 ° secolo da Christie’s a New York l’11 maggio (stima $ 6,5-8,5 milioni). Nat-Shango (Thunder) è un primo esempio dei ritratti rivoluzionari di figure nere che hanno stabilito l’artista come uno dei cronisti più perspicaci e significativi nell’arte contemporanea

I suoi dipinti non solo affrontano il posto del soggetto nero nel canone storico dell’arte – dal Rinascimento all’astrazione americana del XX secolo – ma riesaminano anche figure importanti della storia nera e dimostrano la loro continua rilevanza oggi.

I dipinti riccamente configurati di Marshall, come Nat-Shango (Thunder), intrecciano più strati dell’esperienza nera vissuta, facendo riferimento a figure della cultura yorubana, alle vite degli africani ridotti in schiavitù, al successivo movimento per i diritti civili americano e alla diaspora nera contemporanea. Durante i suoi 40 anni di carriera sia come artista che come insegnante, Marshall ha influenzato generazioni di giovani artisti ed è stato un leader catalizzatore nell’emergere della pittura figurativa nera come movimento artistico dominante del nuovo secolo.

Paula Saracino Fendi, vicepresidente associato di Christie’s e specialista in arte del 21 ° secolo, ha dichiarato: “L’attuale generazione di artisti acclamati dalla critica che contribuiscono al dibattito contemporaneo su razza e identità lo sta facendo grazie al lavoro pionieristico di Kerry James Marshall. Ad esempio, la rappresentazione di Jordan Casteel della ricchezza cromatica della pelle nera può essere vista in un dialogo diretto con le rappresentazioni monocromatiche di Marshall. Non solo ha svolto il suo ruolo importante nel ricontestualizzare il dibattito sulla razza, ma ha anche consentito a una nuova generazione, più giovane e forse più rumorosa, di far sentire la propria voce nel plasmare l’attuale punto di svolta nella storia americana “.

In Nat-Shango (Thunder), la figura a grandezza naturale di un uomo sta davanti e al centro, brandendo un’ascia in ogni mano. Vestito con una camicia chiara e un paio di pantaloni stracciati, è a piedi nudi accanto al ceppo di un albero, forse una metafora del potenziale perduto di intere generazioni di schiavi. Sparsi in tutta la composizione sono un assemblaggio di teste enigmatiche, una serie di ritratti di giovani donne bianche tratte dalle copertine dei famosi romanzi rosa di Harlequin. In stretta vicinanza alla figura di Nat Turner, questi due motivi affrontano questioni riguardanti la bellezza, la razza e la sessualità.

Il dipinto è il racconto di Marshall della storia di Nat Turner, un predicatore della Virginia che fu impiccato nel 1831 per aver guidato un’insurrezione di compagni schiavi. Turner credeva di essere stato scelto divinamente per condurre il suo popolo fuori dalla schiavitù, ma l’impatto della “Ribellione di Turner”, come divenne noto, portò a maggiori restrizioni per la popolazione nera. Tuttavia, Turner era considerato un eroe martirizzato e un’ispirazione per coloro che lo seguivano. A differenza della maggior parte dei dipinti storici tradizionali, Nat-Shango (Thunder) non è solo una rivisitazione del passato; riflette anche la natura complessa del dibattito sulla razza, che risuona così profondamente oggi come nel XIX secolo.

Dalla Collezione di Greg Kucera and Larry Yocom

KERRY JAMES MARSHALL (b. 1955)

Nat-Shango (Thunder)

Eseguito nel 1991.

Stima: $6,500,000–8,500,000.

Il titolo Nat-Shango (Thunder) parla di un’altra componente importante dell’esperienza nera: l’eredità africana condivisa. Il titolo fa riferimento allo Shango di Tuono, Fuoco e Tempeste, una figura importante nel pantheon yoruba degli spiriti Orisha. Shango era un mortale signore della guerra, re dell’Impero Oyo, prima di morire e trascendere nei cieli per diventare un orisha. Le credenze religiose yoruba facevano parte della litania di canzoni, storie, storie e altri impegni culturali che viaggiavano con i popoli schiavizzati dell’Africa occidentale nel loro viaggio verso il Nuovo Mondo.

Nat-Shango (Thunder) sarà in mostra da Christie’s a Los Angeles dal 27 al 28 aprile prima di recarsi a New York per una mostra al Rockefeller Center prima della serie di aste primaverili di Christie’s 20/21.