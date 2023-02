MUVE 2023: mostre e nuovi interventi strutturali per i musei civici di Venezia

MUVE 2023 presenta Carpaccio, Chagall, Accardi, Ritratti dell’800. Inoltre investimenti strutturali

dei Musei Civici di Venezia

Eventi sì, ma anche e soprattutto forti interventi strutturali sui Musei Civici di Venezia, per rinnovarli, renderli più funzionali e accoglienti.

Per illustrare le sue proposte 2023 la Fondazione MUVE ha realizzato un ampio fascicolo, on line anche per il pubblico sul sito della Fondazione. In esso ciascuna delle sedi museali è presente con le proposte espositive ma anche con gli interventi di restauro e rinnovamento in corso o programmati per i prossimi mesi, inoltre azioni didattiche o educative (nel 2022 gli appuntamenti sono stati oltre 2.000) offerte alla città ed ai visitatori.

Francesco Hayez: Matilde Pirovano. Mostra “Ritratto Veneziano dell’Ottocento” a Ca’ Pesaro

E’ possibile vedere il nuovo allestimento del piano terra di Ca’ Rezzonico (apertura giugno 2023), l’ampliamento del Museo del Vetro a Murano, l’apertura della Quadreria di Palazzo Ducale e il nuovo Centro Candiani di Mestre. Inoltre, tutti gli apparati decorativi del Ducale e il monitoraggio della Torre dell’Orologio, entrata tra i 4 progetti europei di Hyperion.

Felice Schiavoni: La baronessa Angela Reinelt, olio su tela, 88 × 70 cm Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna. Mostra “Ritratto Veneziano dell’Ottocento” a Ca’ Pesaro

I Musei Veneziani da sempre ricevono importanti donazioni e a primavera 2023 vede l’arrivo della donazione di Gemma De Angelis Testa, la più importante dai tempi del lascito de Lisi Usigli avvenuto nel 1961.

Ellenco delle mostre previste dalle diverse sedi

La mostra monografica su Carpaccio al Ducale, quella su “Chagall. Il colore dei sogni”, mentre in autunno al Centro Candiani di Mestre, Carla Accardi al Correr, la grande mostra sul “Ritratto Veneziano dell’Ottocento” a Ca’ Pesaro, miniature in avorio di Rosalba Carriera a Ca’ Rezzonico, ad “Artefici del nostro tempo” a Forte Marghera.

Immagine di copertina: particolare Emil Nolde Piante fiorite, 1909 olio su tela, 78 × 67 cm Ca’ Pesaro- Galleria Internazionale d’Arte Moderna, inv. 1888. Mostra “Chagall. Il colore dei sogni”