Museo Albertina di Vienna: esposte opere da Monet a Picasso dalla collezione Batliner

Museo Albertina di Vienna, un occasione per visitare la collezione permanente Batliner, da Monet a Picasso, per passare a Chagal, Nolde, Signac e altri ancora

L’ Albertina Museum di Vienna ospita una delle più grandi e straordinarie collezioni d’Europa di dipinti modernisti classici: The Batliner Collection. Le opere furono cedute all’Albertina da Rita e Herbert Batliner nel 2007, aprendo un nuovo capitolo nella storia del museo.

Two Dancer di Edgar Degas The Water Lilly Pond di Claude Monet

Dall’impressionismo francese, puntinismo e fauvismo (comprese opere di Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Braque e Matisse) ai capolavori del gruppi di artisti espressionisti Die Brücke e Der Blaue Reiter (compresi dipinti di Kirchner, Kandinsky e Nolde) e poi l’avanguardia russa e numerose opere di Pablo Picasso.

Questa mostra permanente presenta tutte le idee rivoluzionarie del modernismo

Woman in Green Hat di Pablo Picasso Young girl in a flowered hat di Alexej von Jawlensky

La decisione del 2007 di Herbert e Rita Batliner di consegnare la loro collezione al pubblico, insieme alla scelta del Museo Albertina come partner, hanno arricchito il museo paesaggio in modo duraturo anche per l’arte contemporanea. A partire dall’inizio del millennio in poi i Batliner iniziarono a collezionare la diversa produzione pittorica dell’era presente: Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Alex Katz, Imi Knoebel e Arnulf Raine.

Collezionismo e Filantropia

Herbert Batliner, avvocato, uno dei più grandi collezionisti d’arte e mecenati del nostro tempo, è scomparso sabato 8 giugno 2019, dopo una lunga e grave malattia all’età di 90 anni a Vaduz.Oggi è una delle collezioni più importanti al mondo di pittura modernista e negli ultimi anni è diventata la base di molte mostre di successo di Picasso, Magritte, Max Ernst e Matisse.⠀ ⠀

In copertina: VENICE, THE PINK CLOUD Paul Signac