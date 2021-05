Musei da scoprire: il Musée Bourdelle (Parigi) racconta Beethoven

Il museo Bourdelle di Parigi propone un tour virtuale della nuova mostra “Bourdelle davanti a Beethoven”, la cui presentazione sarà prorogata fino a dicembre 2021! Nel 2020 Beethoven (1770-1827) avrà visto la luce solo 250 anni fa

Un’occasione che il museo non poteva non festeggiare, Bourdelle è senza dubbio uno degli artisti più influenzati dalla musica, ma anche dalla figura – in senso fisico e simbolico – del compositore tedesco. Basandosi sull’identificazione, questa ossessione si traduce in una pletora di opere eterogenee: Bourdelle ha riservato a Beethoven un’ottantina di sculture, ma anche una ventina di disegni e fotografie. Popolato di sculture, fotografie, disegni e archivi, “Bourdelle devant Beethoven” illustra la storia di un’ossessione, forse anche di una filiazione, se vogliamo rileggere la confessione di Bourdelle a lui. – anzi: “A mia volta, con tenace premeditazione, disse. “

Ludwig van Beethoven (1770-1827) è nato a Bonn 250 anni fa. Un quarto di millennio. Questo anniversario dà luogo a numerose commemorazioni europee in Germania come in Francia. Il Musée Bourdelle coglie l’occasione per celebrare l’anno di Beethoven con una nuova mostra. Antoine Bourdelle è senza dubbio uno degli artisti più influenzati dalla musica, ma anche dalla figura – in senso fisico e simbolico – del compositore tedesco. Sulla base di un’identificazione, questa ossessione si traduce in un corpus pletorico di opere eterogenee: Bourdelle ha riservato a Beethoven un’ottantina di sculture, oltre a una ventina di disegni e fotografie.

Il visitatore immerso in due diverse atmosfere: una, limpida e luminosa, si confronterà con i molteplici volti scolpiti di Beethoven, concepiti da Bourdelle come tante variazioni attorno a un volto maledetto, di una interiorità sovrana; l’altro, cupo e drammatico, tenterà di esporre le modalità e le fonti di questa incorporazione, ma anche di fare dialoghi sculture, fotografie e disegni per penetrare i segreti e le sottigliezze di questa grande identificazione. Beethoven era per Bourdelle più che un padre, un fratello, un doppio speculare, un compagno di strada il cui percorso già incrociato sapeva indicargli la via, al tempo dei dubbi e delle gioie.

Antoine Bourdelle (1861-1929). Beethoven. Crayon au graphite et aquarelle sur papier. Paris, musée Bourdelle.

Beethoven è un artista completo, ma anche maledetto. I suoi punteggi frenetici consolarono e sublimarono la sordità di cui soffriva. Con lui, da lui, gli artisti hanno scrutato le loro passioni più intime e le notti più buie, i tormenti e le visioni, le gioie elettrizzanti e le angosce metafisiche. Questa maturità della sensibilità, che prefigura il romanticismo e, subito dopo, l’espressionismo, è stata oggetto di ossessione sia per i pittori che per gli scultori. In altre parole, tutti quei cercatori dell’anima che, dall’Austria al Giappone, dalla Svezia agli Stati Uniti, rivendicavano il compositore come loro antenato estetico.

Sotto gli auspici di Beethoven, e in particolare della sua affascinante maschera di vita – gettata dal suo viso quando era in vita -, gli artisti cercano di trovare la loro strada, spesso volgendo lo sguardo verso l’interno. Quando Antoine Bourdelle (1861-1929) aveva appena 20 anni e studiava a Tolosa, scoprì la musica di Beethoven e si identificò rapidamente con “l’anima di un maestro”. Inoltre, i capelli arruffati del compositore, l’espressione cupa e le alte aspirazioni erano simili alle sue. Mentre lo scultore a volte sacrificava sottigliezze sociali per un concerto, ha ammesso di ascoltare Beethoven “solo a memoria”, piuttosto che “ascolto costante”. Preferiva avvicinarsi a lui attraverso letture, schizzi, fotografie e, soprattutto, i circa 80 ritratti scolpiti che Bourdelle fece del compositore dal 1888 fino alla sua morte nel 1929. Sono come tante variazioni di un incantevole leitmotiv.

Il nuovo allestimento, composto da sculture, fotografie, disegni e archivi, testimonia la storia illustre di un’ossessione, forse anche una sorta di rapporto padre-figlio se rivisitiamo la stessa ammissione di Bourdelle: “Io a mia volta, con tenace meditazione, ripresa da dove si era interrotta ”.

CURATORE: Colin Lemoine, Responsabile delle sculture