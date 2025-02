Munch a Roma: inaugurata a Palazzo Bonaparte con Mattarella e la Regina Sonja di Norvegia una mostra sulla tormentata vita dell’artista norvegese

Munch torna a Roma dopo molti anni con una mostra Palazzo Bonaparte a lui dedicata e che propone capolavori tra cui gli iconici La morte di Marat (1907), Notte stellata (1922–1924), Le ragazze sul ponte (1927), La malinconia (1900–1901), La danza sul ponte (1904), oltre ad una delle versioni litografiche dell’Urlo (1895)

Inaugurata a Roma la mostra Il Grido Interiore (già ospitata a Milano a Palazzo Reale). Presenti per l’occasione Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in anteprima, unitamente a Sua Maestà la Regina Sonja di Norvegia. Nel corteo inaugurale erano presenti anche la Vice Sindaca di Roma Silvia Scozzese, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il Viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Giorgio Silli, l’Assessore della Regione Lazio con deleghe a Cultura e politiche giovanili Simona Renata Baldassarre, l’Ambasciatore della Norvegia in Italia Johan Vibe, l’Ambasciatore della Finlandia in Italia Matti Lassila, la Vice Sindaca di Oslo Julianne Ofstad, e il Direttore del Museo MUNCH di Oslo Tone Hansen.

La racconta l’intero percorso artistico di Munch, dagli esordi alle ultime opere, attraversando i temi a lui più cari, legati tra loro dalla sua interpretazione dell’essenza tormentata del condizione umana.

L’esposizione vede sette sezioni espositive

La mostra Il Grido Interiore resterà aperta fino al 2 giugno 2025 e comprende un ricco programma di eventi che coinvolgeranno numerose organizzazioni culturali della città, al fine di analizzare più a fondo la personalità dell’artista e ampliare i temi delle sue opere. Edvard Munch (1863-1944) aveva un’eccezionale etica del lavoro che lo portò a produrre migliaia di stampe e dipinti nel corso della sua lunga vita. Molte opere ritraggono lotte psicologiche: le instabilità dell’amore erotico, il pedaggio della malattia fisica e psicologica e il vuoto lasciato dalla morte. Altre tentano di catturare le forze invisibili che Munch credeva animassero e legassero l’universo. Questa mostra si concentra sul fuoco interiore di Munch, sul suo impegno a cristallizzare e comunicare i suoi ricordi e le sue percezioni sensoriali. Esplorò i mezzi per rendere visibile la sua esperienza sensoriale ed emotiva mettendo in scena scene narrative in aree piatte di colore e prospettive discordanti. Possiamo associare le sue opere a un processo creativo che cerca di mettere insieme ciò che ha osservato, ciò che ha ricordato e quanto ha caricato di emozione. L’inizio della carriera di Munch coincise con cambiamenti radicali nello studio della percezione, in cui scienziati, psicologi, filosofi e artisti dibattevano sulla relazione tra ciò che l’occhio vede direttamente e come i contenuti della mente influenzano la vista. Il suo interesse duraturo per le forze invisibili che danno forma all’esperienza condizionò le opere che lo resero uno degli artisti più importanti del suo tempo. Nella sua esplorazione delle forze invisibili, un precursore dell’espressionismo del XX secolo e persino del futurismo, continua a parlare alle nostre visioni interiori e alle preoccupazioni contemporanee. Nelle sue opere, Munch si è sforzato di rendere visibile l’invisibile.

“Nella mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita e il suo significato – ho anche cercato di aiutare gli altri a comprendere la propria vita” Edvard Munch

Note biografiche di Edvard Munch (Norvegia, 1863 – 1944)

Tra i principali simbolisti del XIX secolo e precursore dell’espressionismo, artista la cui vita fu segnata da grandi dolori e primi dispiaceri, Munch stabilì rapidamente un’immediata empatia con i suoi spettatori, facendo loro percepire e non solo vedere la sofferenza e l’angoscia da lui raffigurate. La morte prematura della madre avvenuta a soli 5 anni, la perdita della sorella e del padre, il tormentato rapporto con la fidanzata Tulla Larsen costituiscono il materiale emotivo primordiale su cui l’artista inizia a formare la sua poetica. Grazie al suo straordinario talento artistico, queste poetiche furono allora unito, in modo del tutto originale, alla sua passione per le energie sprigionate dalla natura. I suoi volti inespressivi, i suoi paesaggi frastornati, il suo uso potente del colore e il suo bisogno di comunicare dolori indicibili e le angosce più umane, riuscirono a trasformare le sue opere in messaggi universali e Munch in uno degli artisti più iconici del XIX secolo. Shock, visioni e violenza emotiva si traducono in immagini potenti – dall’emotività a volte diretta, a volte soffocata – reiterate con l’obiettivo ossessivo di riprodurre fedelmente quanto possibile l’impressione di scene impresse nella memoria. Munch è uno degli artisti più capaci di interpretare i sentimenti, le passioni e le inquietudini del suo animo, comunicandoli in modo potente e diretto. Inizialmente formato dal naturalista norvegese Christian Krohg, che incoraggiò la sua carriera pittorica, negli anni ottanta dell’Ottocento visitò Parigi dove assorbì le influenze dell’impressionismo e del postimpressionismo, che gli suggerirono un uso più intimo e drammatico del colore, ma soprattutto un approccio psicologico. approccio. A Berlino contribuì alla formazione della Secessione berlinese, e nel 1892 si tenne la sua prima mostra personale in Germania, ritenuta scandalosa: da quel momento Munch venne percepito come un artista sovversivo e maledetto, alienato dalla società – identità in parte promossa dai suoi amici letterati. A metà degli anni Novanta dell’Ottocento si dedicò alla realizzazione di stampe e, grazie alla sua sperimentazione, divenne uno degli artisti più influenti in questo campo. La sua produttività e il duro programma espositivo lo hanno portato a impegnarsi volontariamente nelle cliniche a partire dalla fine degli anni novanta dell’Ottocento.

Relazioni sentimentali dolorose, un incidente traumatico e l’alcolismo – una vita vissuta “sull’orlo del precipizio” – lo hanno portato a un crollo psicologico dal quale ha cercato di riprendersi in una clinica privata tra il 1908 e il 1909. Dopo aver vissuto gran parte della sua vita all’estero, l’artista quarantacinquenne è tornato in Norvegia, stabilendosi in riva al mare e dipingendo paesaggi. Qui ha iniziato a lavorare sui murali giganti nell’Aula Universitaria dell’Università di Oslo. Queste tele, le più grandi dell’Espressionismo in Europa, riflettono la sua vivacità interesse per le forze invisibili e la natura dell’universo. Nel 1914 acquistò una proprietà a Ekely, Oslo, dove, come artista di fama internazionale, continuò il suo lavoro sperimentale fino alla sua morte nel 1944, appena un mese dopo il suo ottantesimo compleanno.

La mostra è curata da Patricia G. Berman, una delle più grandi studiose di Munch al mondo, con il contributo accademico di Costantino D’Orazio. Realizzata in collaborazione con il MUNCH Museum di Oslo. Main partner della mostra è Fondazione