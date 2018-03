Mps lancia conto dedicato alle piccole imprese

Secondo la banca senese si tratta di un prodotto chiaro, semplice e ad un pricing competitivo per soddisfare le esigenze dei nuovi clienti Small Business – Fino al 30 giugno sconto del 50% sul canone – Ecco come funziona.

Banca Monte dei Paschi di Siena dimentica per un giorno le tribolazioni di Borsa e lancia “Mps Mio Business” la nuova offerta di conto corrente innovativa e personalizzabile per le piccole imprese. Così ne parla Eleonora Cola Responsabile Direzione Retail di Banca Mps: “Con Mps Mio Business Banca Monte dei Paschi di Siena rinnova la gamma conti correnti dedicati alle piccole imprese, grazie ad una soluzione modulare, flessibile e completa, pensata per ogni esigenza. Con questo prodotto intendiamo rivolgerci agli artigiani e alle piccole aziende che cercano un prodotto che sia, al tempo stesso, di semplice utilizzo, economico e capace di adattarsi alla perfezione alla crescita dell’attività imprenditoriale.

Con Mps Mio Business Banca Monte dei Paschi di Siena – aggiunge la Cola – conferma la centralità del segmento Small Business nell’ambito delle proprie strategie commerciali e la volontà di porsi come interlocutore preferenziale per la crescita delle imprese, con soluzioni distintive anche in ambiti diversi da quello tipico dei finanziamenti”.

MPS MIO BUSINESS è un conto semplice, flessibile ed intuitivo che offre importanti elementi di innovazione rispetto all’offerta Small Business attualmente presente sul mercato: una forte personalizzazione abbinata alla flessibilità, un’ampia offerta di prodotti e servizi all’interno di tre moduli – in funzione del profilo di operatività della microimpresa o dell’azienda più strutturata – e un meccanismo di scontistica che consente anche di ridurre il canone base premiando la fidelizzazione e cross selling di prodotti e servizi.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE – Si tratta di un conto corrente a pacchetto modulare, con una componente di base, più una componente variabile costituita da prodotti e servizi aggiuntivi facoltativi.

UN SET DI PRODOTTI BASE CON TRE MODULI – Il cliente potrà personalizzare il conto scegliendo la componente di base fra tre moduli a contenuti crescenti secondo le proprie modalità di utilizzo e il volume delle operazione eseguite (Easy 10 euro al mese, Plus 15 euro al mese, Extra 30 euro al mese), ma avrà comunque la possibilità di passare da un modulo ad un altro in qualsiasi momento. Sono inoltre previsti sconti sul canone della componente di base in funzione di acquisti o comportamenti. Il set base è composto da alcuni prodotti e servizi standard (carta di debito e il collegamento telematico con PasKey aziendaonline) e un insieme di altri strumenti dedicati all’azienda titolare del conto come l’innovativo servizio di gestione del risparmio Salvadanaio MIO, utile ad ottimizzare il rendimento della liquidità con la massima flessibilità.

UN SET DI PRODOTTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PERSONALIZZABILE – Con Mps Mio Business è possibile acquistare, in qualsiasi momento, ulteriori prodotti e servizi aggiuntivi all’interno di un paniere predefinito creando un pacchetto in base alle esigenze dell’azienda e dunque alla sua operatività. Tra questi servizi le carte di credito aziendali, il deposito titoli e la fatturazione elettronica.

PROMOZIONI DEDICATE AI NUOVI CLIENTI

Per le aperture effettuate entro il 30 giugno prossimo sono state create delle iniziative promozionali dedicate: