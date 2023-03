Mps, il risiko nomine parte da lì e gli investitori istituzionali hanno già presentato la loro lista. Le Fondazioni sono quasi pronte

Sgr e investitori (1.3% del capitale di Mps) hanno presentato la loro lista di candidati indipendenti. Si attendono le Fondazioni (circa 3%). Ma ovviamente si guarda all’asso che calerà il Tesoro su presidenza e Ad

Il delicato risiko sulle nomine delle società partecipate è ufficialmente partito con l’avanzata delle truppe del Monte dei Paschi, tra le prime nelle agende a confrontarsi con gli azionisti.

Nelle scorse ore, Patrizia Grieco che ricopriva la carica di presidente di Rocca Salimbeni ha annunciato le sue dimissioni a partire dal 26 marzo, per spostarsi all’equivalente scrivania di Anima.

A questo punto occorre vedere chi prenderà il suo posto nella banca partecipata dal ministero dell’Economia per il 64,23% e quale sarà la lista di maggioranza che verrà presentata. Nella Lega c’è chi spinge per una figura femminile, per confermare una donna al vertice dopo Stefania Bariatti e appunto Grieco. I nomi che circolano sono quelli della professoressa di diritto amministrativo Barbara Lilla Boschetti, oggi nel board di Ferrovie Nord Milano ( Fnm), o dell’avvocato Marta Asquasciati, oggi nel consiglio di amministrazione di Iren, entrambe considerate vicine al partito di Matteo Salvini.

Bisognerà poi capire se ci sarà la conferma dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio, come sembra al momento, e da definire è anche l’ampiezza del nuovo cda: lo statuto prevede da un minimo di 9 a un massimo di 15 consiglieri.

I candidati indipendenti degli investitori ististuzionali

Ma per le altre caselle, come emerso anche nell’ultima di una serie di riunioni a Palazzo Chigi, non c’è ancora allineamento nel centrodestra.

Intanto SGR e investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Banca previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci del 20 aprile. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l’1,3% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini. La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo Enrico Ciai, Sindaco supplente Piera Vitali.

Lo ha comunicato il coordinatore del Comitato dei gestori, Emilio Franco, per conti di: Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR.

Ancora al lavoro le fondazioni

Le Fondazioni socie di minoranza del Monte dei Paschi sono al lavoro per definire la loro lista di minoranza. In primo piano c’è la Fondazione Mps che in occasione della ricapitalizzazione dello scorso autunno ha arrotondato la sua quota nella banca conferitaria che era diventata ormai simbolica.

Ma sono coinvolte anche le altre Fondazioni toscane come la Cassa Firenze e anche le altre grandi Fondazioni che hanno risposto all’appello del Tesoro per non far fallire la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi della banca come Lucca e Pistoia e Pescia, appoggiati dalle grandi cugine del Nord, cioè Cariplo, Compagnia San Paolo, Crt e CariCuneo.

Complessivamente questo battaglione ha investito circa 100 milioni nella ricapitalizzazione e oggi detiene una quota vicina al 3%. L’obiettivo delle fondazioni è quello di presidiare la nuova governance e di sostenere la banca durante il delicato processo di privatizzazione che ripartirà nei prossimi mesi. La presentazione di una lista di minoranza richiederà comunque la stipula di un accordo di consultazione simile a quello che Cariplo, Compagnia e gli altri enti hanno promosso sia nel 2019 che lo scorso anno per il rinnovo del vertice di Intesa Sanpaolo.